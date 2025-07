Hund löst in Augsburg Unfall aus: Polizei sucht Tierhalter

Ein freilaufender Hund hat in Augsburg-Oberhausen einen Unfall verursacht, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Doch der Besitzer des Hundes ging weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Mann war am Dienstagabend gegen 21.15 mit seinem E-Scooter in der Zollernstraße in Richtung Nordosten unterwegs. Da ein weißer kleiner Hund offenbar plötzlich auf die Fahrbahn sprang, musste der Mann laut Polizei stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 35-Jährige wich dabei nach links aus und stürzte.

Der Besitzer des Hundes lief nach Angaben der Polizei weiter. Der 35-Jährige hatte sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden unter 0821/323-2510 entgegengenommen. (ina)