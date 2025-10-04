„Ich brauche Hilfe – jetzt“: Ein Vater kämpft gegen Depressionen und für Unterstützung

Kai Rogosch wirkt angespannt und erschöpft, aber entschlossen. Er will über seine Situation reden – er muss sie ansprechen, sagt er. „Danach werde ich sicher erst mal schlafen müssen. Ich bin so schnell müde.“ Die ständige, schwere Müdigkeit war eines der ersten Symptome seiner Krankheit. Seit einem Jahr ist der 56-jährige Vater von Zwillingen, der seit 30 Jahren im Paketdienst arbeitet, nun krankgeschrieben. Diagnose: schwere Depressionen.

Daniela de Haen

Augsburg

Alkomiet Hasan