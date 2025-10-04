Icon Menü
„Ich brauche Hilfe – jetzt“: Ein Vater kämpft gegen Depressionen und für Unterstützung

Kai Rogosch aus dem Raum Augsburg ist seit einem Jahr schwer depressiv. Eine dringend empfohlene Reha wurde zweimal abgelehnt. Er und seine Frau suchen verzweifelt Hilfe – wie viele Betroffene.
Von Daniela de Haen
    Als Kai Rogosch gefragt wird, ob er für den Artikel fotografiert werden darf, sagt er: „Ich habe ja nichts zu verbergen.“ Seit einem Jahr ist er wegen schwerer Depressionen krankgeschrieben. Bislang wurde ihm keine stationäre Reha bewilligt.
    Als Kai Rogosch gefragt wird, ob er für den Artikel fotografiert werden darf, sagt er: „Ich habe ja nichts zu verbergen.“ Seit einem Jahr ist er wegen schwerer Depressionen krankgeschrieben. Bislang wurde ihm keine stationäre Reha bewilligt. Foto: Marcus Merk

    Kai Rogosch wirkt angespannt und erschöpft, aber entschlossen. Er will über seine Situation reden – er muss sie ansprechen, sagt er. „Danach werde ich sicher erst mal schlafen müssen. Ich bin so schnell müde.“ Die ständige, schwere Müdigkeit war eines der ersten Symptome seiner Krankheit. Seit einem Jahr ist der 56-jährige Vater von Zwillingen, der seit 30 Jahren im Paketdienst arbeitet, nun krankgeschrieben. Diagnose: schwere Depressionen.

