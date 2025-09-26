„Habe richtig Angst gehabt“: Zeugen sahen Streit mit Messer in der Augsburger Innenstadt

Mit hohem Tempo, Martinshorn und Blaulicht rasen die beiden Polizeiautos am Freitagmittag durch die Fußgängerzone. Passanten springen zur Seite und bleiben verwundert stehen. Wenige Minuten später wimmelt es in der kleinen Passage zwischen Annastraße und Steingasse vor Polizisten. Zwischenzeitlich stehen acht Streifenwagen und Polizeibusse in Augsburgs zentraler Einkaufsstraße. Auch in den umliegenden Gassen und auf dem Rathausplatz postieren sich Polizeibeamte. Dem vorausgegangen ist eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Sofort leitet die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein.

Katharina Indrich

Polizei

Augsburg