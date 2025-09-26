Icon Menü
So erlebten Augenzeugen den Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt

Augsburg

„Habe richtig Angst gehabt“: Zeugen sahen Streit mit Messer in der Augsburger Innenstadt

Ein Mann soll in einem Haus in der Annastraße mit zwei Frauen aneinander geraten sein. Die Polizei wirft dem Verdächtigen räuberische Erpressung vor. Gibt es dort Probleme mit Prostitution?
Von Katharina Indrich
    Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am frühen Freitagnachmittag in der Annastraße in Augsburg an. Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.
    Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am frühen Freitagnachmittag in der Annastraße in Augsburg an. Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Foto: Peter Fastl

    Mit hohem Tempo, Martinshorn und Blaulicht rasen die beiden Polizeiautos am Freitagmittag durch die Fußgängerzone. Passanten springen zur Seite und bleiben verwundert stehen. Wenige Minuten später wimmelt es in der kleinen Passage zwischen Annastraße und Steingasse vor Polizisten. Zwischenzeitlich stehen acht Streifenwagen und Polizeibusse in Augsburgs zentraler Einkaufsstraße. Auch in den umliegenden Gassen und auf dem Rathausplatz postieren sich Polizeibeamte. Dem vorausgegangen ist eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Sofort leitet die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein.

