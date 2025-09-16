Augsburg „Ich mache jeden Hype mit“: Der Augsburger mit dem Zwei-Kilo-Döner und den tausend Ideen

Am Augsburger Königsplatz führt Haci Öztürk den Imbiss seiner Familie – mit XXL-Dönern, Mini-Törtchen und einem Händchen dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen.