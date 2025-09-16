„Ich wurde nicht mehr gehört“: Wie Menschen einen Weg aus der Einsamkeit finden

Oliver, 58, hat im Café des Sozialprojekts Grandhotel Cosmopolis Platz genommen. Der Mann sitzt nicht lange allein. Simone, 53, setzt sich dazu. Schnell sind sie in ein Gespräch vertieft. Oliver beschreibt sich selbst als „sehr einsam“. Gezeichnet ist er durch jahrzehntelange Krankheiten. „Über lange Zeit waren meine Besuche bei Ärzten und Therapeuten meine einzigen Kontakte. Zu mehr fehlte mir die Kraft“, erzählt er. Seit wenigen Wochen ist das anders. Durch das Projekt „Chancenpaten“ des Freiwilligen-Zentrums Augsburg hat er einen Tandempartner kennengelernt, mit dem er gerade gemeinsam Augsburg neu entdeckt. Er ist so motiviert, dass er auch dem ersten Einsamkeits-Stammtisch des Projekts einen Besuch abstattet.

Sina Birling leitet das Projekt Chancenpaten. Dabei engagiert sich jeweils ein ehrenamtlicher Erwachsener für einen anderen Erwachsenen, der bedürftig ist oder dessen Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind. Das Tandem entscheidet selbst, wie intensiv der Kontakt ist und was unternommen wird. Bei ihrer Arbeit hat Sina Birling festgestellt, dass die Zielgruppen breit gefächert sind, die sich einen Chancenpaten wünschen. Welches Thema aber immer wieder aufkommt, ist die Einsamkeit. Vielen Menschen fehle es an sozialen Kontakten, weiß Birling. Das könne verschiedene Gründe haben. Freunde und Kinder, die nicht in der Nähe wohnen, einen Partner, der verstorben ist, eine eingeschränkte Mobilität oder zu geringe Deutschkenntnisse.

26 Personen nahmen am zweiten Stammtisch in Augsburg an zwei langen Tafeln Platz

Schon lange haben Sina Birling und das Freiwilligen-Zentrum deshalb mit der Idee gespielt, einen Einsamkeits-Stammtisch anzubieten. Bei „Kaffee und Plausch gegen die Einsamkeit“ soll das Gesprächsangebot nun so niedrigschwellig sein, dass sich viele Menschen davon angesprochen fühlen. Das Echo auf die ersten Treffen war überragend. Es wollten sich mehr Menschen dafür anmelden, als das Grandhotel Cosmopolis Kapazitäten hat. Beim zweiten Termin waren es 26 Personen, die an zwei großen Tafeln Platz fanden. Sina Birling und andere Helfer haben die Besucher im Blick. „Die Gespräche sollen sich nicht nur um Probleme, Krankheiten oder Verluste drehen. Sie sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, sagt sie. Außerdem werde darauf geachtet, dass die Besucher immer mal wieder ihren Platz tauschen und so mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen.

Bei dem Plausch sind auch Menschen eingeladen, die eine Chancenpatenschaft übernehmen wollen. Ein Syrer, der ebenfalls Kontakte über das Freiwilligen-Zentrum Augsburg suchte, hat die Patenschaft für Oliver übernommen. Für den 58-Jährigen ein Glücksfall. Er lebe am Schwabencenter. Knapp 30 Jahre sei er nicht mehr in der Innenstadt gewesen, berichtet er. Viel Zeit habe er in Kliniken oder allein in seiner Wohnung verbracht. So sei er immer mehr vereinsamt. „Ich bin nicht mehr rausgekommen und wurde nicht mehr gehört.“ Nun gehe es ihm besser, er genieße die Ausflüge mit seinem Chancenpaten. „Wir entdecken Augsburg und waren bereits im Naturkundemuseum und im Planetarium.“ Als Nächstes wollen sie sich den Dom und die Ulrichsbasilika ansehen. „Ich will offen bleiben für das Leben und alles andere“, sagt Oliver. Simone, die ein langes Gespräch mit ihm führt, ist ehrenamtlich in vielen Bereichen engagiert und findet, dass der Einsamkeits-Stammtisch ein gutes Projekt ist: „Hier können die Menschen gut andocken. Es gibt sehr viele einsame Menschen.“

„Eigentlich bräuchte es so einen Einsamkeits-Stammtisch in jedem Stadtteil“

Das Grandhotel Cosmopolis hat Sina Birling mit Bedacht als Treffpunkt gewählt. Es solle ein Schutzraum sein und kein Präsentierteller. Salomé, Vorständin im Grandhotel, freut sich über die Kooperation. So kämen regelmäßig neue Leute in das Café des Grandhotels. Birling weiß, dass das Café im Domviertel für viele einsame Menschen in Augsburg, die nicht mehr so mobil sind, teilweise unerreichbar ist. „Eigentlich bräuchte es so einen Einsamkeits-Stammtisch in jedem Stadtteil.“ Aber auch ein Chancenpate könnte helfen, dass weniger mobile Menschen zum Stammtisch kommen.

Die nächsten Stammtische finden am Mittwoch, 1. Oktober, 18 Uhr; Dienstag, 14. Oktober, 18 Uhr; Donnerstag, 16. Oktober, 14 Uhr; Dienstag, 28. Oktober, 18 Uhr; und Donnerstag, 30. Oktober, 14 Uhr statt. Weitere Termine stehen fest. Anmeldungen können online über www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de/veranstaltungen erfolgen. Wer keinen Internet-Zugang oder E-Mail-Adresse hat, kann sich telefonisch unter 0821/45042250 anmelden.