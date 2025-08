„Ich bin biodeutsch – es gibt nichts Schöneres“: Wie ein Augsburger zum Anführer von Rechtsextremisten wurde

Es ist kurz vor 8 Uhr, als sich Martin Sellner auf den Weg macht. Er besorgt sich Reiseproviant in einem Supermarkt, überquert per Auto die österreichisch-deutsche Grenze, erreicht am frühen Nachmittag sein Ziel: Augsburg – die Stadt, die er an diesem Tag nicht betreten darf. Doch Sellner, einflussreicher Rechtsextremist und Kopf der Identitären Bewegung, ist vorbereitet. Er trifft sich konspirativ mit Kontaktpersonen, hält eine Lesung in Augsburgs historischen Wallanlagen und flieht schließlich eilig aus dem Stadtgebiet.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis