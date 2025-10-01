Verletzte Igel: Partei will Einsatz von Mährobotern in Augsburg in der Nacht verbieten lassen

Setzt die Dämmerung ein, machen sich Igel auf Nahrungssuche. Mittlerweile sind in Gärten autonom fahrende Mähroboter zum großen Risiko für die Tiere geworden. Begegnen sich beide, rollt sich der Igel ein. Die Folge: Mähroboter fügen den Igeln schwere Schnittverletzungen zu. Etliche Tiere gehen an den Verletzungen jämmerlich zugrunde. Roland Wegner (V-Partei) hat deshalb im jüngsten Umweltausschuss des Stadtrats einen Antrag eingebracht, der die nächtliche Nutzung von Mährobotern in Augsburg verbieten soll. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hat jedoch Bedenken.
Augsburg
