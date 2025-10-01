Augsburg Verletzte Igel: Partei will Einsatz von Mährobotern in Augsburg in der Nacht verbieten lassen

Die V-Partei setzt mit einem Antrag die Grünen unter Druck. Doch laut Umweltreferent Reiner Erben fehlt es für die Kontrolle an Personal. Wie könnte eine Lösung aussehen?