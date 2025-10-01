Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Igelschutz: V-Partei will Einsatz von Mährobotern in Augsburg in der Nacht verbieten lassen

Augsburg

Verletzte Igel: Partei will Einsatz von Mährobotern in Augsburg in der Nacht verbieten lassen

Die V-Partei setzt mit einem Antrag die Grünen unter Druck. Doch laut Umweltreferent Reiner Erben fehlt es für die Kontrolle an Personal. Wie könnte eine Lösung aussehen?
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Autonom fahrende Mähroboter können Igel schwere Verletzungen zufügen. Etliche Tiere sind daran gestorben.
    Autonom fahrende Mähroboter können Igel schwere Verletzungen zufügen. Etliche Tiere sind daran gestorben. Foto: Marius Becker, dpa (Symbolbild)

    Setzt die Dämmerung ein, machen sich Igel auf Nahrungssuche. Mittlerweile sind in Gärten autonom fahrende Mähroboter zum großen Risiko für die Tiere geworden. Begegnen sich beide, rollt sich der Igel ein. Die Folge: Mähroboter fügen den Igeln schwere Schnittverletzungen zu. Etliche Tiere gehen an den Verletzungen jämmerlich zugrunde. Roland Wegner (V-Partei) hat deshalb im jüngsten Umweltausschuss des Stadtrats einen Antrag eingebracht, der die nächtliche Nutzung von Mährobotern in Augsburg verbieten soll. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hat jedoch Bedenken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden