Nach Unfall bei Ikea: Stadt kontrolliert Geschwindigkeit auf Stuttgarter Straße

Nach der tödlichen Karambolage in Augsburg hat die Stadt nun die Geschwindigkeit von Autofahrern in der Stuttgarter Straße kontrolliert. Die Aktion ging aber darüber hinaus.

Polizei und Ordnungsamt in Augsburg haben in den vergangenen Tagen an verschiedenen Stellen in der Stadt die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Die Stadt schreibt im sozialen Netzwerk Instagram, es habe "am Wochenende Schwerpunkt-Kontrollen" im Stadtgebiet gegeben. Es sei dort geblitzt worden, "wo immer wieder Autos mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind", darunter auf der Brücke an der Bürgermeister-Ackermann-Straße und an der Stuttgarter Straße. Wie mehrfach berichtet, war es dort am Freitag der vorvergangenen Woche zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 53-Jähriger soll auf Höhe der Aral-Tankstelle ein hoch motorisiertes Auto beschleunigt und in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren haben; er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach der Wagen einen Holzzaun, schleuderte auf den Ikea-Parkplatz und kam vor einem Einkaufswagenständer zum Stehen. Auf dem Beifahrersitz saß eine 21 Jahre alte Frau, die bei dem Unfall so schwer verletzt worden ist, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Tödlicher Unfall bei Ikea in Augsburg: Kriminalpolizei ermittelt

Die anderen Fahrzeuginsassen im Fond des Wagens, ein 26-Jähriger und ein 21-Jähriger, wurden leicht verletzt. Der Fahrer soll nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachtes auf fahrlässige Tötung. Dass die Stadt die Schwerpunkt-Kontrolle kurz nach dem Unglück gerade in der Straße abhält, dürfte kein Zufall gewesen sein, zumal die Stadt in ihrem Beitrag auf Instagram explizit auf den tödlichen Unfall Bezug nimmt.

Nach Angaben der Stadt wurden am vergangenen Samstag zwischen 19 Uhr abends und 1 Uhr nachts an verschiedenen Standorten in Augsburg 254 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. "Besonders hohe Übertretungen waren zum Glück nicht mit dabei", heißt es. (jaka)