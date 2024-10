Im Augsburger Stadtwald wird an Herzöge, Pater und verunglückte Testpiloten erinnert

Die Geschichte der Flurdenkmäler in unserer Kulturlandschaft reicht bis ins Mittelalter zurück. Heute findet man in vorwiegend katholischen Gebieten noch zahlreiche religiöse Flurdenkmäler, wie Kreuze, Bildstöcke oder Kapellen. Hinzu kamen weltliche Flurdenkmäler, wie Gedenksteine, Statuen oder Stelen. Die Verteilung dieser Gedenkstätten ist im Augsburger Stadtwald unterschiedlich. Im nördlichen Teil überwiegen die weltlichen Flurdenkmäler und im südlichen Teil die religiösen Flurdenkmäler. „Das kommt daher, weil der Siebentischwald im Norden städtisch geprägt und der Haunstetter Wald im Süden ländlich-katholisch geprägt ist“, erklärt die Flurdenkmal-Expertin Anette Mayer vom Kulturkreis Haunstetten. Der Verein hat sich intensiv mit der Kulturgeschichte des deutschen „Waldgebiets des Jahres“ beschäftigt und kürzlich das Ergebnis in einem Kartenwerk veröffentlicht. So wurden auch 19 religiöse oder weltliche Flurdenkmäler erfasst und beschrieben.

Augsburger Stadtwald Kreuz zu Ehren des „Maschinengewehrs Gottes“

Elf Kreuze und ein Kapellenbildstock zeugen im Stadtwald vom gelebten Glauben. Die bekannteste Gedenkstätte ist das Pater-Leppich-Kreuz zwischen dem Zoo und dem Hochablass. Dieses Schnitzkunstwerk hatte eine Gruppe von Katholiken im Jahr 1959 dem Jesuitenpater Johannes Leppich gewidmet. Der umstrittene Wanderprediger war in den 1950er-Jahren wegen seiner cholerischen Auftritte als „Maschinengewehr Gottes“ bekannt.

Auch die anderen religiösen Flurdenkmäler sind auf private Initiative entstanden. So wurde von einem Siebenbrunner Unternehmer ein Kapellenbildstock an der Jägerwiese östlich vom Klinikum-Süd errichtet. Ein Kreuz, gestiftet von ehemaligen Bewohnern, erinnert an das Unterdorf von Siebenbrunn. Diese Arbeiterkolonie und die angrenzende Textilfabrik mussten in den 1970er-Jahren wegen des Trinkwasserschutzes abgerissen werden. Weitere Kreuze im südlichen Stadtwald, meist mit einer Christusfigur, haben alteingesessene Haunstetter oder Königsbrunner Familien veranlasst. Neben einem Dank, zum Beispiel für die Genesung von einer schweren Krankheit, ist oft ein Gelübde der Grund für ein religiöses Flurdenkmal gewesen.

Ein Gedenkstein erinnert an einen ermordeten Polizisten

Im Stadtwald findet man auch sieben weltliche Gedenkstätten. Sie ehren Personen oder erinnern an Ereignisse. So steht das Erzherzog-Karl-Denkmal seit dem Jahr 1802 auf einem künstlichen Hügel nahe der damaligen Ausflugsgaststätte Spickel. Die Freie Reichsstadt Augsburg wollte den Feldherrn Karl von Österreich für seinen Kampf gegen die französischen Revolutionsarmeen würdigen. Die Originalbüste dieses Denkmals wird nun im Verwaltungsgebäude am Rathausplatz aufbewahrt. An den Besuch des neuen Hochablasses durch den bayerischen König Ludwig III. im Jahr 1914 erinnert das König-Ludwig-Denkmal an der Hochablass-Westseite.

Zwei weitere Denkmäler wurden an den Absturzorten von Testpiloten errichtet. Wolf von Dungern verstarb 1934 südlich vom Stempflesee und Albert Falderbaum 1961 westlich vom Stempflesee. Beide wollten auf dem nahe gelegenen Messerschmitt-Werksflugplatz im heutigen Univiertel landen. Am alten Haunstetter Schießplatz verweist ein vom Kulturkreis Haunstetten initiierter Gedenkstein auf dort hingerichtete Wehrmachtssoldaten und Zwangsarbeiter. Ein anderer Stein unweit des Hochablasses erinnert an den 2011 im Dienst ermordeten Polizisten Mathias Vieth.

Der Kulturkreis Haunstetten hat mit städtischer Unterstützung eine Stadtwald-Karte herausgegeben. Dieses Druckwerk dokumentiert 123 Kulturspuren aus zwei Jahrtausenden, darunter die 19 Flurdenkmäler. So kann man bei einem Spaziergang oder einer Radtour die historischen Schätze des Stadtwaldes und des mittendrin liegenden Stadtteils Siebenbrunn entdecken. Die Karte ist bei der Bürger- und Tourist-Information am Rathausplatz kostenlos erhältlich.