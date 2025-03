Im Gögginger Zentrum soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen

Auf dem Gelände des ehemaligen Gögginger Postamts soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Dementsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Demnach plant ein privater Immobilieneigentümer ein Gebäude auf dem Areal zu einer Flüchtlingsunterkunft umzubauen und diese dann an die Stadt zu vermieten. Wie Schenkelberg mitteilt, werde es sich dabei um eine kleinere Flüchtlingsunterkunft handeln. Zur Größe und dem Zeitplan werde er Anfang kommender Woche Auskunft geben.

Laut eigener Auskunft ist der Gögginger CSU-Chef und Stadtrat Matthias Fink über einen Anwohner auf das Vorhaben aufmerksam gemacht worden. Anschließend habe er sich an Schenkelberg gewandt, erklärt Fink. Für kommenden Mittwoch, 12. März, um 19 Uhr hat die Gögginger CSU deshalb Anwohner ins Eiscafé Dolomiti zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. „Wir wollen damit den Göggingern frühzeitig Ängste nehmen und ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen“, sagt Fink. Mit dabei sein werden auch Schenkelberg und Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU).

Freie Wähler und FDP im Augsburger Rathaus fühlen sich von Stadt übergangen

Die Opposition im Augsburger Rathaus ist verärgert. Lars Vollmar (FDP) von der Fraktion Bürgerliche Mitte kritisiert, dass die Gögginger CSU die Öffentlichkeit informiert habe und nicht die Stadt. „Wir haben nur über Umwege davon erfahren“, sagt Vollmar. „Niemand von uns hat in einem Ausschuss je davon gehört.“ Es sei Gutsherrenpolitik, dass die Regierungsparteien zuvor unterrichtet würden. „Das ist nicht das von der Oberbürgermeisterin immer hochgehaltene kollegiale Miteinander“, so Vollmar. Auch Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) kritisierte das städtische Vorgehen auf Facebook. Schenkelberg verwehrt sich gegen die Vorwürfe. Er betont, dass es sich im konkreten Fall um eine kleinere Unterkunft handle, die deshalb nicht im Ausschuss behandelt worden sei. Die Gögginger CSU hätte keine Sonderinfos gehabt, sondern sich pro-aktiv bei ihm zu dazu erkundigt. Zudem erklärte Schenkelberg, dass die meisten Flüchtlingsunterkünfte in Lechhausen und Oberhausen stünden. „In Göggingen gibt es bisher nur sehr wenige Plätze.“