„In meinem Kummer nicht allein“: Im Vinzenz-Hospiz fühlen sich Sterbende geborgen

Fast jeden Tag kommt Elisabeth S. um die Mittagszeit ins St. Vinzenz-Hospiz in Oberhausen, um ihren Sohn zu besuchen und mit ihm zu essen. Der 48-Jährige kann das Bett nicht mehr verlassen und muss rund um die Uhr versorgt werden. Ein bösartiger Gehirntumor hat ihn mitten aus dem Leben gerissen. Die Prognose ist schlecht. „Für uns war es ein großes Glück, dass wir diesen Platz bekommen haben. Die menschliche, liebevolle Atmosphäre und die sehr individuelle Betreuung durch das Personal, trösten in dieser ausweglosen Situation. Wir wissen, dass unser Sohn in besten Händen ist und das ist eine große Beruhigung“, sagt die Mutter. Auch sie selbst fühlt sich im Hospiz angenommen, gut begleitet und ist dankbar „in meinem Kummer nicht alleine zu sein“.

Das St. Vinzenz-Hospiz ist eine von vier stationären Hospizeinrichtungen in Schwaben. Aufgenommen wird, wer die Hospizkriterien erfüllt. Dazu gehören eine fortgeschrittene Erkrankung ohne Aussicht auf Heilung sowie starke Symptome und Beschwerden. 65 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen in Voll- und Teilzeit die stationären Gäste und ambulanten Patienten. Beim stationären Aufenthalt wird bewusst von Gästen gesprochen. Zu den hauptamtlichen Kräften kommen noch 112 ehrenamtliche. Sie sind die guten Geister, die die Gäste besuchen, vorlesen oder wenn es noch möglich ist, gemeinsam etwas spielen. Oft hören sie einfach nur zu oder halten still die Hand. Zeit und Zuwendung zu erhalten, ist für die Menschen von großer Bedeutung, die ihre letzten Tage im Hospiz verbringen. Neben dem direkten Kontakt engagieren sich weitere ehrenamtliche Helfer zum Beispiel bei kreativen Aktionen, in der Hauswirtschaft, im Telefondienst der Verwaltung oder im Garten.

Pflegekräfte kümmern sich um die Belange der Patienten, die hier „Gäste" genannt werden. Foto: Monika Treutler-Walle

Augsburger Vinzenz-Hospiz: Individuelle Wünsche erfüllen

Ziel der Hospizarbeit ist es, die Würde der Menschen sowie eine weitgehende Selbstbestimmtheit in dieser besonderen Phase zu erhalten. Dazu zählt, dass sensibel auf die speziellen Bedürfnisse der Menschen und ihrer Angehörigen eingegangen wird. Schon bei der Auswahl der Speisen und der Getränke wird auf die Vorlieben und Wünsche geachtet. Die Mahlzeiten werden frisch in der hauseigenen Küche zubereitet. Auch ein Schluck Bier oder der Zug an der Zigarette sind nicht verboten. Und wer Sehnsucht nach seinem Haustier hat, der es auch im Hospiz sehen. Besuche sind zu jeder Zeit möglich und für Angehörige, die Übernacht bleiben möchten, steht ein eigener Raum zur Verfügung.

Alle 16 Gästezimmer, die sich im Erdgeschoss befinden, gehen auf den Garten im Atrium der Anlage hinaus. Barrierefrei kann sogar das Bett auf die Terrasse geschoben werden, denn manche Gäste „möchten noch einmal den Himmel sehen“. Begleitet und versorgt werden die unheilbar kranken und sterbenden Menschen durch ein Team von Pflegekräften und kooperierenden Ärzten, die palliativ-medizinisch ausgebildet sind und durch Zuwendungspflege und individuelle Schmerzbehandlung, das Leid lindern helfen. Dabei wird versucht therapeutisch alle Sinne anzusprechen, zum Beispiel mit Musiktherapie, Aromapflege, Entspannung oder Berührung.

Begleitung von Sterbenden in vertrauter Umgebung: Hospizdienst auch ambulant

Ein wichtiger Bereich der Hospizarbeit, den das St. Vinzenz-Hospiz leistet, ist die ambulante Begleitung und Beratung. Jessica Kauffmann leitet diesen Bereich. Gemeinsam mit einem Team von haupt- und ehrenamtlichen Kräften, unterstützt sie Schwerkranke und Sterbende sowie deren Angehörige in der vertrauten Umgebung: „Im Stadtgebiet Augsburg und angrenzenden Gemeinden begleiten wir zu Hause, aber auch in Senioreneinrichtungen, im betreuten Wohnen oder Pflegeheimen“, berichtet Kauffmann. „Unsere geschulten, ehrenamtlichen Hospizbegleiter besuchen die Kranken und geben den Beistand, der gerade gewünscht und erforderlich ist. Das entlastet die Angehörigen und bringt Freude in den Alltag. Darüber hinaus beraten wir in der Palliativsituation.“ Dass die Personen, die zu den Betroffenen kommen, auch zueinander passen, spielt eine ausschlaggebende Rolle. „Gespräch und Zuwendung sind auch hier von großer Bedeutung“, sagt Kauffmann. Auf die Schulung und auch Supervision der Hospizbegleiter wird viel Wert gelegt: „Wir achten sehr darauf, dass stetig eine qualifizierte und fundierte Weiterbildung erfolgt.“

Verantwortlich für die wirtschaftliche Seite ist seit 2020 Geschäftsführerin Stephanie Ludwig. Das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. ist ein Verein mit über 1.300 Mitgliedern. Aus den Beiträgen, Spenden und einer intensiven Charityarbeit werden die Gelder erwirtschaftet, die der Verein aus eigenen Mitteln einbringen muss, zusätzlich zu den Zahlungen der Krankenkassen. Pro Jahr sind das rund 400.000 Euro. „Wir müssen sehr aktiv sein, damit uns dies gelingt,“ berichtet sie. Ergänzend zu den Hospizdiensten bietet der Verein auch eine Trauerbegleitung für die Hinterbliebenen an.

Das St. Vinzenz-Hospiz befindet sich seit 2019 in der Zirbelstraße 23 (neben der Pfarrkirche St. Martin) in Augsburg-Oberhausen. Mehr über das Hospiz erfahren Sie unter www.vinzenz-hospiz.de.