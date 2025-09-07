Icon Menü
Im Kurhaus in Augsburg-Göggingen findet am 12. September 2025 ein Weinfest statt

Göggingen

Das Kurhaus in Göggingen macht sich hübsch für das Weinfest

Die Veranstaltung findet am Freitag, 12. September, statt. Beginn ist um 17 Uhr. Der Herbst hat Platz genommen.
Von Michael Hörmann
    Am Freitag, 12. September, findet im Kurhaus in Göggingen ein Weinfest statt.
    Am Freitag, 12. September, findet im Kurhaus in Göggingen ein Weinfest statt. Foto: Michael Hörmann 

    Ein Besuch im Kurhaus in Göggingen ist zu jeder Jahreszeit schön. Der Park lädt zum Verweilen ein. Im Eingangsbereich stehen mehrere Tische und Stühlen neben dem Brunnen. Wer hier sitzt, hat einen wunderbaren Blick auf das Gebäudeensemble. Wahrzunehmen ist ferner, dass der Herbst langsam Einzug hält.

    Romantisch soll es am Freitag, 12. September, werden. Ein Weinfest steht auf dem Programm. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt. Es ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gögginger Geschäftsleute und ihrer Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“. Zum Ende des Sommers erwartet Besucher im Ambiente des Parks des Kurhauses ein Angebot von Weinen. Serviert werden zudem kulinarische Kleinigkeiten, heißt es. Es spielt das Accoustic Guitar Duo.

