Das Kurhaus in Göggingen macht sich hübsch für das Weinfest

Ein Besuch im Kurhaus in Göggingen ist zu jeder Jahreszeit schön. Der Park lädt zum Verweilen ein. Im Eingangsbereich stehen mehrere Tische und Stühlen neben dem Brunnen. Wer hier sitzt, hat einen wunderbaren Blick auf das Gebäudeensemble. Wahrzunehmen ist ferner, dass der Herbst langsam Einzug hält.

Romantisch soll es am Freitag, 12. September, werden. Ein Weinfest steht auf dem Programm. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt. Es ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gögginger Geschäftsleute und ihrer Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“. Zum Ende des Sommers erwartet Besucher im Ambiente des Parks des Kurhauses ein Angebot von Weinen. Serviert werden zudem kulinarische Kleinigkeiten, heißt es. Es spielt das Accoustic Guitar Duo.