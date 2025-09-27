Mehr Endspiel geht nicht: Im Rosenaustadion steigt das größte Spiel der Augsburg Centurions

Die Aufregung ist Daniel Metzler anzumerken. „Mega“, sagt er, um seine Vorfreude zu beschreiben. Etliche Stunden hat der Teammanager der Augsburg Centurions in der vergangenen Woche im Rosenaustadion verbracht. Wenn dort am Samstag um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) der Kickoff für das „Finale dahoim“ erfolgt, steht für die American Footballer das größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte an. Es geht um nichts Geringeres als den Aufstieg in die 2. German Football League (GFL). Gegner im Play-off-Finale ist der Meister aus Baden-Württemberg, die Karlsruhe Engineers. Für Augsburg ist es ein Heimspiel – und eine Nagelprobe, die weit über den Sport hinausreicht.

Metzler und sein Helferteam standen in den vergangenen Tagen vor etlichen Herausforderungen. „Für uns ist dort alles komplett neu“, sagt er. Gegen 15 Uhr wird der TSV Schwaben Augsburg sein Spiel in der Fußball-Regionalliga beendet haben, anschließend verwandelt sich das Stadion in eine Football-Arena. Maximal 2500 Fans finden Platz, über 1400 Tickets sind im Vorverkauf abgesetzt worden. Und Metzler rechnet mit einer noch größeren Kulisse. „Wir gehen davon aus, dass alle wirklichen Fans den Vorverkauf genutzt haben. Wenn da jetzt wirklich 1000 an der Tageskasse kommen, müssen wir welche wegschicken. Das wäre hart.“ Eine Brauerei hat von sich aus angekündigt, die Getränke-Lieferung zu erhöhen.

Stadt genehmigt nach zähen Verhandlungen den Testlauf der American Footballer

Die Resonanz ist für Metzler ein Beleg dafür, dass Football in Augsburg angekommen ist. Neben der Euphorie spielt die Stadtverwaltung eine wichtige Rolle. Das Sport- und Bäderamt sieht die Partie als Testlauf. Nach zähen Verhandlungen erklärte es sich bereit, die Austragung im Rosenaustadion zu ermöglichen – verbunden mit klaren Auflagen. Der Zustand des Rasens soll direkt nach Spielschluss von einem externen Dienstleister geprüft werden. Zudem zählt die Partie als Veranstaltung und wird nicht wie jedes andere Fußballspiel eingeordnet. Entsprechend müssen die Centurions die Stadt an ihrem Umsatz beteiligen. Metzler möchte dies nicht weiter kommentieren, sagt lediglich: „Wir haben uns arrangiert.“

Immerhin konnten sich die Centurions mit den Fußballern des TSV Schwaben einigen. Metzler bedankt sich für deren Entgegenkommen. „Wir haben Glück, dass sie absolut kompromissbereit waren“, betont Metzler. Unter anderem befinden sich bereits die große LED-Wand und die Field Goals während des Fußballspiels am Spielfeldrand. Am Spieltag selbst werden rund 40 Helfer im Einsatz sein. Zudem gebe es noch einzelne Springer, die nicht fest eingeteilt seien, so Metzler.

Spannende Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen von Augsburg und Karlsruhe

Sportlich könnte die Ausgangslage kaum spannender sein: Beide Teams haben die Saison ohne Niederlage bestritten. „Wir sind beide ungeschlagen, haben ein Finale und spielen in der Rosenau. Das ist für den Großteil der Spieler etwas unglaublich Tolles“, sagt Metzler. Personell könnten die Voraussetzungen für Trainer Eugen Haaf nicht besser sein. Die Mannschaft steht komplett zur Verfügung. „Es fällt keiner aus. Wir können tatsächlich aus dem Vollen schöpfen.“ Metzler warnt davor, den Meister aus Baden-Württemberg zu unterschätzen, ist allerdings vom eigenen Erfolg überzeugt. „Derjenige, der weniger Fehler macht, der wird das Ding gewinnen. Ich hoffe, das sind wir.“

Die Centurions wollen die Premiere im Rosenaustadion zu einem Festtag machen. Die Spieler brennen auf ihren großen Moment. „Es geht nur noch um den Countdown. Die haben alle Bock“, sagt Metzler. Wegen der Lärmschutzauflagen wird es im Erfolgsfall keine große Feier im Stadion geben, aber in der Innenstadt würde man wohl auf den einen oder anderen feiernden Footballer treffen.