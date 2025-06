Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Augsburg

Die Augsburger Geschichte hat viele helle Seiten, eine dunkle gehört zum Tagesgeschäft von Martin Trepel. Er erlebt an der Uniklinik (UKA) nahezu täglich, wie sich die Vergangenheit rächt. Man stelle etwa „spürbar mehr Fälle von Rippenfellkrebs als andernorts fest“, sagt der Direktor von onkologischer Klinik und Comprehensive Cancer Center Augsburg (CCCA), einem onkologischen Spitzenzentrum am UKA. Häufigste Ursachen von Rippenfellkrebs seien Asbest und Industriegifte, die früher in der verarbeitenden Industrie in Augsburg üblich waren. Eine Besonderheit, die sich in ein Gesamtbild fügt: Krebserkrankungen nehmen im Stadtgebiet zu.

