Augsburgs Kliniken und Heime melden mehr als 300 Ungeimpfte

Plus Seit Mitte März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen. Was das für die Beschäftigten und die Dienststellen bedeutet.

Für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wie Seniorenheimen oder Krankenhäusern gilt seit dem 16. März eine gesetzliche Impfpflicht gegen das Coronavirus. Arbeitgeber haben ab diesem Stichtag zwei Wochen Zeit, ihre ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Gesundheitsamt zu melden. In Augsburg sind nach Angaben von Gesundheitsreferent Reiner Erben bis einschließlich Dienstag 307 Meldungen über Personen eingegangen, die ihrer Dienststelle keinen Immunschutz vorweisen konnten. Eine statistische Auswertung aufgeschlüsselt nach verschiedenen Sparten des Gesundheitswesens erfolge nicht.