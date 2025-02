Explodierende Mieten: Manche Augsburger Vermieter überspannen den Bogen

Große Wohnungskonzerne wie Vonovia stehen oft in der Kritik, eine größere Verantwortung für die galoppierenden Mietpreise in Augsburg tragen sie aber nicht. Die überwiegende Mehrheit der Wohnungen in der Stadt wird, nach allem, was man weiß, von privaten Eigentümern vermietet. Auf gesichtslose, auswärtige Investoren zu zeigen und ihnen die Hauptschuld für die Wohnungs- und Mietmisere in Augsburg zuzuschustern, ist einfach, aber leider falsch. Die Wirklichkeit ist komplexer – und ungemütlicher.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Miete Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis