Die Eishalle in Haunstetten kommt Familien entgegen

Eislaufen im Eisstadion Haunstetten macht Spaß - schon einige Male waren Sandra Dorsch und Phillip Dorsch mit ihren Kindern Vincent (vier Jahre) und Raphaela (sieben) im Eisstadion Haunstetten mit Schlittschuhen unterwegs. Sandra Dorsch gefällt es besonders gut, dass durch eine Beschränkung der Einlasszahlen die Menge der Eisläufer auf dem Eis nie zur Überfüllung führt. „So lässt es sich auch mit Kindern gut Eislaufen“, sagt sie. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich am Einlass welche ausleihen.

Früher wurde in Haunstetten noch auf Natureis gelaufen. 1970 eröffnete die Kunsteisbahn – damals noch ohne Überdachung. Seit der Eingliederung Haunstettens 1972 pflegt und unterhält die Stadt Augsburg die Eisbahn. 2009 wurde eine geschlossene Halle gebaut. Viele Eiskunstlauf- und Eishockeyvereine trainieren in der Eishalle Haunstetten. An Wochenenden, am Dienstag- und Donnerstagvormittag sowie am Montagnachmittag ist die Eishalle für den Publikumslauf geöffnet, teilt die Stadt mit.