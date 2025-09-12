Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

In Augsburg-Lechhausen entsteht eine Wohnanlage nahe vom Flößerpark

Lechhausen

"Feueralarm" in Lechhausen: Baukräne zeigen sich im Abendrot

In der Nähe vom Flößerpark entsteht derzeit eine Wohnanlage. Gebaut wird auch im Zentrum des Stadtteils.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Die Baukräne in Lechhausen zeigen sich im Abendrot.
    Die Baukräne in Lechhausen zeigen sich im Abendrot. Foto: Michael Hörmann 

    Die Abende werden langsam wieder kürzer. Kühler wird es abends auch. Mitunter zeigt sich der Himmel aber in den Abendstunden in einem herrlichen Farbenspiel. In Lechhausen sah es dieser Tage nach einem „Feueralarm“ aus. Die großen Baukräne präsentierten sich in einem prächtigen Rot, das sich am Himmel zeigte. Gebaut wird nahe der Ulrichsbrücke. Es geht um ein Bauprojekt, das in der Nähe vom Flößerpark liegt.

    Am Schlössle laufen die Arbeiten für den Stadtplatz

    Gebaut wird auch an anderer Stelle in Lechhausen. Am Schlössle laufen die Arbeiten für den Umbau des sogenannten Stadtplatzes. Nach Stand der Dinge sollen die Arbeiten im Oktober abgeschlossen sein. Im Gewerbegebiet gibt es ein weiteres Millionenprojekt. Die Planungen für den Panattoni Park laufen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden