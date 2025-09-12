"Feueralarm" in Lechhausen: Baukräne zeigen sich im Abendrot

Die Abende werden langsam wieder kürzer. Kühler wird es abends auch. Mitunter zeigt sich der Himmel aber in den Abendstunden in einem herrlichen Farbenspiel. In Lechhausen sah es dieser Tage nach einem „Feueralarm“ aus. Die großen Baukräne präsentierten sich in einem prächtigen Rot, das sich am Himmel zeigte. Gebaut wird nahe der Ulrichsbrücke. Es geht um ein Bauprojekt, das in der Nähe vom Flößerpark liegt.

Am Schlössle laufen die Arbeiten für den Stadtplatz

Gebaut wird auch an anderer Stelle in Lechhausen. Am Schlössle laufen die Arbeiten für den Umbau des sogenannten Stadtplatzes. Nach Stand der Dinge sollen die Arbeiten im Oktober abgeschlossen sein. Im Gewerbegebiet gibt es ein weiteres Millionenprojekt. Die Planungen für den Panattoni Park laufen.