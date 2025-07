In Augsburger Klassenzimmern ist es teils unerträglich heiß

Wenn ihr Sohn aus der Grundschule St. Georg in der Augsburger Innenstadt nach Hause kommt, muss er sich erstmal ausruhen. Die aktuelle Hitze macht dem Erstklässler zu schaffen. „In den Klassenzimmern hat es zum Teil morgens schon 29 Grad“, erzählt seine Mutter Julia Mack. Eine Lehrkraft habe bereits darum gebeten, von zuhause Ventilatoren leihweise mitzubringen. „Die Stadt Augsburg spricht von Hitzeschutzmaßnahmen allen Ortes, aber an Augsburgs Schulen sieht es mal wieder anders aus“, kritisiert die 41-Jährige. Tatsächlich haben viele Schulen in diesen Tagen ein enormes Hitzeproblem. Wie die Stadt dem begegnen will - und was eine Schulleiterin fordert.

