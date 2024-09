Sie eröffnet in der Augsburger Altstadt eine „vegane Fleischerei"

Die Augsburger Altstadt wird in wenigen Wochen um ein Lebensmittelgeschäft reicher. In eine ehemalige Galerie im Bauerntanzgäßchen zieht eine besondere „Metzgerei“ ein, die gar keine ist: „Die vegane Fleischerei“. Dahinter steckt ein junges Unternehmen aus Dresden, das seit Anfang 2023 pflanzliche Alternativen für Wurst, Fleisch und Käse anbietet. Die vier Gründer sind mit ihren Produkten offenbar so erfolgreich, dass sie in großen deutschen Städten weitere Filialen eröffnen. Neben Dresden gibt es in München bereits zwei Filialen, Berlin kommt bald dazu, ebenso Hamburg. Dazwischen aber wird Augsburg Anfang November zum vierten deutschen Standort. Das liegt vor allem an Katja Weßling, die seit vier Jahren in der Fuggerstadt lebt. Sie erzählt, warum sie das Konzept von „Die vegane Fleischerei“ überzeugt und was sie als Franchisenehmerin mit dem neuen Laden vorhat.

