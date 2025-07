Ein Nachfolger für die ehemaligen Laufsteg-Räume in der Annastraße ist gefunden

Nach der Insolvenz des Modehauses Laufsteg in der Augsburger Annastraße war in den vergangenen Wochen bereits über einen Einzug der Modekette Only spekuliert worden. Nun wurde offiziell bestätigt, dass die dänische Modemarke die Fläche übernimmt. Auf den 712 Quadratmetern Verkaufsfläche will der neue Only-Store bereits im Herbst eröffnen.

Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass Only hervorragend in die Annastraße passe. Die großzügige Fläche über zwei Etagen und die zentrale Lage böten ideale Bedingungen für das Konzept der Marke, heißt es in einer Mitteilung. Derzeit sei Only in mehr als 4.500 Shops in 70 Ländern vertreten – mit über 1.000 eigenen Stores. (AZ)