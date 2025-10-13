„Wie ein Dorf, in dem man sich kennt“: In dieser Augsburger Straße scheint die Welt noch in Ordnung

Ein warmer Duft von frischen Brezen liegt in der Luft, während vor der Bäckerei Schneider ein Kinderwagen neben den Fahrrädern parkt. Zwei ältere Damen mit ihren Einkaufstrolleys bleiben stehen, grüßen kurz in die Auslage hinein und winken Bekannten, die dort sitzen. Das Café ist gut besucht. „Hier sitzt man nie allein. Wer eine Viertelstunde Zeit hat, findet immer jemanden zum Ratschen“, erzählt Karin Deutscher, die seit über 40 Jahren in Pfersee lebt. Sie nimmt gerade den ersten Schluck Kaffee und genießt ein leckeres Sandwich. Neben ihr sitzt Rosi Netscher, die noch schnell ein paar Notizen in ihr Buch schreibt und dann mit Karin Deutscher ins Gespräch kommt. „Das ist eben Pfersee, vertraut, nicht anonym, und trotzdem mittendrin im Stadtleben,“ sagt sie und freut sich, dass sie nicht alleine sitzen muss. Die Augsburger Straße ist mehr als eine Durchfahrtsstraße. Sie ist Treffpunkt, Versorgungsader und Bühne für kleine Alltagsgeschichten.

Nur fünf Straßenbahnstationen mit der Linie 6 trennen die Herz-Jesu-Kirche vom Hauptbahnhof. Doch viele Pferseer brauchen diese Fahrt kaum. „Warum auch?“, sagt Deutscher. „Wir haben doch hier alles.“ Stefan Gruber, ebenfalls in Pfersee groß geworden, genießt das. Er ist nach 25 Jahren in Ulm wieder zurück in seine Heimat. „Augsburg ist eine Großstadt, aber Pfersee fühlt sich oft an wie ein Dorf, in dem man sich kennt. Beim Einkaufen, beim Bäcker oder einfach, wenn man aus dem Fenster schaut. Hier im Café ist das fast wie Aquarium gucken“, witzelt er und beobachtet, wie draußen zwei Jugendliche ihre Fahrräder abstellen.

Kaufhaus Konrad in der Augsburger Straße: Vom Traditionskaufhaus bis zum Schlüssel-Profi

Wer weiter die Straße entlanggeht, entdeckt ein buntes Nebeneinander: Neben Metzger und Blumenladen finden sich auch Spezialgeschäfte, die es so nicht überall gibt. Bei „Schlüssel Fritz“ finden die Kunden ein Riesenangebot zum Thema Sicherheits- und Schließtechnik. Hierher kommen Kunden aus der ganzen Region.

Ein paar Meter weiter prangt der blaue Schriftzug des Kaufhauses Konrad. Es ist ein Ankerpunkt in der Straße. Bereits seit 1938 steht es hier am Platz neben der Herz-Jesu-Kirche. Doch das Unternehmen besteht bereits seit 1894. Drinnen ist das Sortiment mit Mode, Wäsche, Haushalts- und Spielwaren so vielfältig wie die Kundschaft. Zwischen Schulheften und Bastelmaterial sucht eine junge Mutter nach Malfarben, während ein älterer Herr mit einem Paket unter dem Arm zur Postfiliale abbiegt, denn auch die befindet sich im Kaufhaus.

Alteingesessene Pferseer treffen sich gerne im Café-Bereich der Bäckerei Schneider auf einen Ratsch. Von links: Rosi Netscher, Karin Deutscher und Stefan Gruber Foto: Monika Treuler-Walle

Sibylle Wagner-Konrad und ihre Schwester Pia Jung stellen bereits die vierte Generation im Traditionskaufhaus. Sie erklärt: „Wir wollen den Menschen vor Ort Wege ersparen und haben uns auf ein Nahversorgersortiment spezialisiert. Unser Konzept ist: Alltägliche Dinge sofort verfügbar machen.“ Dass dabei Service großgeschrieben wird, zeigt ein Beispiel vom Schulanfang. „Eltern konnten die Materiallisten bei uns abgeben und die Pakete pünktlich abholen. Dazu gab es einen Bücher-Einbinde-Service, in Kooperation mit der Bücherinsel, unserer Nachbarschaftsbuchhandlung.“ Wagner-Konrad engagiert sich zudem bei „Pfersee aktiv“, einer Initiative der Pferseer Unternehmen, die gemeinsame Aktionen organisiert. „Die Weihnachtstombola ist jedes Jahr ein Highlight. Da machen viele Geschäfte mit, und die Leute lieben es.“

Augsburger Straße in Pfersee: Zwischen Bäckermeile und kulinarischer Weltreise

Hunger oder Lust auf eine Pause? Kein Problem. In der Augsburger Straße reiht sich Gastronomie wie an einer Perlenkette. Die italienische Eisdiele, wo im Sommer die Spezialitäten draußen genossen werden können. Ein paar Schritte weiter eine Pizzeria, ein türkischer Imbiss und ein koreanisches Lokal sowie indische Spezialitäten kann man auch genießen. Und immer wieder Bäckereien, ganze fünf Stück auf weniger als einem Kilometer. „Manchmal sagen wir scherzhaft ‚Bäckermeile‘“, schmunzelt Sibylle Wagner-Konrad. Tatsächlich reicht die Auswahl von klassischen Semmeln bis hin zu französischen Eclairs in der Boulangerie.

Auch Dienstleistungen finden Platz: vom Friseur über Nagelstudios bis hin zu einer Textilreinigung und einem Waschsalon. Wer technische Hilfe braucht, wird beim IT-Dienstleister fündig, Medikamente gibt es in der Apotheke, Beratung bei der Bank, und sogar Nachhilfe-Institute haben hier ihre Türen. Die ärztliche Versorgung ist gut und selbstverständlich gibt es einen Optiker.

Praktisch ist die Straße obendrein. Radwege führen sicher durch die Straße, Kurzparkplätze erleichtern den Einkauf. Kinder springen auf dem Weg von der Schule in die Bäckerei, während eine ältere Dame ihren Rosenstrauß vom Blumenladen vorsichtig auf den Fahrradkorb legt. So entstehen kleine Szenen, die den Alltag lebendig machen. Für die Pferseer gibt die Augsburger Straße auch Lebensqualität, hier spielt das Leben und das hoffentlich noch lange.