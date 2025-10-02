Umbau der Fleischhalle am Augsburger Stadtmarkt sorgt für Lärm und Dreck

Es sind Tage und Wochen, in denen am Augsburger Stadtmarkt viel Staub aufgewirbelt wird. Diese Aussage ist wörtlich zu nehmen: Am Bauernmarkt laufen bereits seit einiger Zeit Abrissarbeiten, ein Bagger machte alte Stände platt. Laut und dreckig war es zu Wochenbeginn in der Fleischhalle. In zwei Leerständen rückten Handwerker an und rissen in einem Kraftakt das Inventar heraus. Momentan wirkt das Szenario in der Fleischhalle wenig einladend.

Es gibt weitere Neuerungen am Stadtmarkt

Der städtische Marktamtsleiter Wolfgang Färber verweist auf den großen Umbau des Bauernmarkts, mit denen die jetzigen Arbeiten unmittelbar zusammenhängen. Ein Millionenbetrag wird ausgegeben. Unabhängig davon gibt es anderer Stelle weitere Änderungen am Markt.

Auch der Leerstand der Metzgerei Hörmann in der Fleischhalle wird künftig neu genutzt. Foto: Michael Hörmann

Der Betrieb in der Fleischhalle geht trotz laufender Arbeiten weiter. Zwei Leerstände werden umfunktioniert. Die Metzgerei Hörmann hatte ihren Stand zu Jahresbeginn endgültig aufgegeben. Der Imbiss „Lunchbox“ hörte bereits im Sommer 2023 auf. „In den beiden Ständen wird eine Interimsspülküche eingerichtet“, erläutert Färber. Diese werde nötig, weil der jetzige Küchen- und Spülbereich Bestandteil des großen Umbaus ist. Alles, was momentan zu sehen ist, seien Vorarbeiten. „Planmäßiger Start der eigentlichen Baumaßnahme in der Fleischhalle ist dann im Laufe des Novembers“, so Färber.

Es gibt künftig einen weiteren Zugang zur Fleischhalle

Der Fahrplan steht. Ab nächster Woche werden die Stände für die Interimsnutzung vorbereitet. Ende Oktober beziehungsweise Anfang November erfolgt der Umzug der Spülmaschinen. Dies soll weitestgehend außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen. Danach erst startet der Umbau der jetzigen Küche. Sie ist für Besucher der Fleischhalle schwer einsetzbar. Es ist derjenige Teil des Gebäudetrakts zum Bauernmarkt hin. Hier erfolgt ein wesentlicher Baustein der Sanierung: Es wird künftig einen zusätzlichen Eingang in die Halle geben, direkt vom Bauernmarkt aus. Färber beruhigt Händler und Kunden: „Für die Fleischhalle und deren Betrieb selbst sind keine größeren Staub- oder Lärmentwicklungen zu erwarten.“

Das hörte sich in dieser Woche anders an. Am Dienstag kam es in der Halle aufgrund der laufenden Arbeiten zur Einrichtung der Interimsküche zu einem unerwartet erhöhten Geräuschpegel, wie Färber bestätigt. Das Marktamt bitte um Verständnis wegen der Unannehmlichkeiten.

Neugestaltung des Bauernmarkts kostet 7,6 Millionen Euro

Der Umbau des Bauernmarkts ist ein Projekt, das sich bis Sommer 2027 hinziehen wird. Die Fläche zwischen dem ehemaligen Stadtarchiv (jetzt Klassik Radio) und der Fleischhalle soll nach Auskunft von Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle zu einem einladenden Platz mit Stufenanlage, Wasserspiel für Kinder, Begrünung und Sitzgelegenheiten umgestaltet werden. Auch eine Bühne für Veranstaltungen werde integriert. Mit Gesamtkosten von rund 7,6 Millionen Euro wird gerechnet. Es gibt staatliche Zuschüsse. Mehr als fünf Millionen Euro sollen nach Augsburg fließen.

Die Neugestaltung des Bauernmarkts hat bereits für Konsequenzen gesorgt. Ein Blumenladen wurde abgerissen. Die Stadt fand für die Pächterin einen alternativen Standort. Blumen Gabriele sitzt jetzt in der Gemüsegasse. Am Bauernmarkt ist bereits seit einiger Zeit der Biergarten abgeräumt. Auch die kleinen Hütten kommen wegen des Umbaus weg. In einem Fall wurde eine Lösung gefunden: Die Familie Happacher geht mit ihrem Kartoffel-Sortiment in einen kleinen Stand am Eingang des Stadtmarkts auf Seite der Annastraße.

Kiosk Sailer ist am Stadtmarkt umgezogen. Foto: Michael Hörmann

An dieser Häuserzeile mit Geschäften kam einiges in Bewegung. Der Kiosk Sailer gegenüber Feinkost Kahn, in dem Zeitschriften, Zigaretten, Süßigkeiten und Postkarten verkauft wurden, ist mit seinem Angebot umgezogen: Sailer hat sich vergrößert und sitzt nun am zweiten Eingang des Marktes in der Annastraße. „Aufgrund der altersbedingten Aufgabe von den Betreibern des Grünen Daumens sind die Verkaufsräume am anderen Eingang des Stadtmarktes von der Annastraße freigeworden“, sagt Marktamtsleiter Wolfgang Färber. Die Betreiber des Zeitschriftenladens wollten sich vergrößern, „der Umzug bot sich daher an“.

Vergrößert hat sich zudem die „Destille“ von Doris Wiedemann: Sie hat die Außenflächen des ehemaligen Kiosks übernommen, die dank der Markisen auch vor Wetter geschützte Sitzplätze böten. Die Geschäftsfrau gilt als engagierte Händlerin am Markt, der ihr am Herzen liegt: „Wir sind ein Fachgeschäft für Spirituosen, Wein, Essig und Öl im Herzen der Stadt Augsburg, dem Stadtmarkt.“