Weinstraße in der Maximilianstraße: Zum Start lässt sich die Sonne sehen

Die zweite Auflage des Weinfests in der Augsburger Maximilianstraße ist am Donnerstag gestartet. Angeboten werden an den über 30 Ständen Weine aus elf Ländern, viele der guten Tropfen kommen aus Österreich, Italien, Frankreich und Deutschland, aber auch Wein aus Georgien ist im Angebot. Woher der Wein stammt, zeigen jeweils Landesflaggen an den Ständen. Dazu gibt es Häppchen, wie Antipasti oder Focaccia, und auch alkoholfreie Getränke. Die Stimmung der ersten Besucher war am Donnerstagabend gut.

Da die Stände in diesem Jahr fertig auf Sattelschleppern ankommen sind und „Rücken an Rücken“ in der Mitte der Maximilianstraße aufgestellt wurden, entstanden zwei Weingassen mit Blick auf die Geschäfte und vielen Sitzgelegenheiten. Zum Weingenuss gibt es auch Musik - Bands spielen unter anderem Swing und Jazz. Am Sonntag tritt die Blaskapelle Siegertshofen auf. Die Weinstraße lädt noch bis Sonntag, 3. August, um 21 Uhr die Gäste ein.