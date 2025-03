In der Spickel-Wirtschaft ist jetzt Italien angesagt

Seit Ende des 19. Jahrhunderts können in der im Stil eines neubarocken Gartenschlosses erbauten Spickelwirtschaft Gäste Hunger und Durst stillen. Zahlreiche Betreiber standen in der Küche und hinterm Tresen des Lokals, das unterschiedliche Namen trug. Zuletzt machte Franc Kolman das „Gasthaus zum Spickel“ zu einer beliebten Anlaufstelle für die Liebhaber einer bayerisch-mediterranen Küche. Anfang Februar hat das Lokal unter dem neuen Namen „Il Giardino da Peppino“ eröffnet. Dass es dort immer wieder zu herzlichen Begrüßungssszenen kommt, verwundert nicht: Der gebürtige Süditaliener Giuseppe Apuzzo alias Peppino hat viele Jahre mit Unterstützung seiner Frau Csilla Fördös die Gäste im Restaurant des Tennisclubs Augsburg (TCA) verwöhnt, das im Siebentischpark gelegen ist. Italienische Gerichte stehen auch auf der Speisekarte in ihrem jetzigen Lokal.

Der Spickel-Biergarten zählt zu den schönsten in Augsburg

Ambiente: Trotz des neuen Namens erwartet die Besucher eine vertraute Atmosphäre. Die Pächter haben das Mobiliar des Gasthauses übernommen, die Bar ist gut bestückt. Weiße Tischdecken und frische Blumen vermitteln einen gepflegten Eindruck. Neben dem Hauptraum stehen zwei Nebenzimmer für rund zehn beziehungsweise 20 Gäste zur Verfügung, die sich für Feiern eignen. Noch befindet sich der baumreiche Biergarten, der in Augsburg sicherlich zu den schönsten seiner Art zählt, im Winterschlaf. Einen genauen Eröffnungstermin für die Außengastronomie haben die Wirtsleute noch nicht parat, das Wetter dürfte hier ein Wörtchen mitreden.

Speisekarte: Auf außergewöhnliche Gerichte mit viel Chichi brauchen sich die Gäste nicht einzustellen. Apuzzo bereitet die Klassiker der italienischen Küche bodenständig und mit frischen Zutaten zu. Unter den zahlreichen Pasta-, Pizza- und Fleischgerichten dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Serviert werden auf Anfrage auch glutenfreie Nudeln sowie Pizza. Auf der Tageskarte stehen vor allem Fisch und Meeresfrüchte wie etwa Muscheln oder Seeteufel. Dolci wie Tiramisu oder Panna Cotta dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Auf eine freundliche und gepflegte Atmosphäre legen auch die neuen Pächter des Spickel-Gasthauses Wert.

Preise: „Il Giardino di Peppino“ wartet mit vergleichsweise moderaten Preisen auf. Die Pizzen variieren zwischen 8,50 für eine Margherita und 14 Euro für eine Kreation mit Parmaschinken und Rucola. Die Nudelgerichte beginnen bei 7,50 Euro, die beliebten Scaloppine (drei kleine Kalbsschnitzel) schlagen inklusive Beilagen mit 18,50 Euro zu Buche. Sehr familienfreundlich sind die Pizzen und Nudelgerichte auf der Kinderkarte für 6 beziehungsweise 6,50 Euro. Die offenen Weine (0,25 Liter) variieren zwischen 5 und 7 Euro, die Biere der Brauerei Schwarzbräu (0,5 Liter) kosten 4,50 Euro. Ein halber Liter Tafelwasser kommt für 2,50 Euro auf den Tisch.

„Peppino“ Apuzzo sucht noch einen zweiten Koch

Service: Während mittags meist die Chefin das Essen und die Getränke bringt, sind abends überwiegend junge Servicekräfte im Einsatz. Der Grund: Da Apuzzo noch auf der Suche nach einem Zweitkoch ist, unterstützt ihn seine Frau in den betriebsamen Abendstunden in der Küche. Die Nachwuchs-Bedienungen und -Kellner sind freundlich und bemüht und bringen die Bestellungen in einer angemessenen Zeit auf den Tisch. Getränke-Nachschub kann man problemlos ordern.

Öffnungszeiten: Das Ristorante „Il Giardino da Peppino“ in der Hornungstraße 44 ist Dienstag und Samstag von 17.30 bis 22 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag und Sonntag von 11.30 bis 14.30 und von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter Telefon 0821/56759470 möglich. Am Montag ist Ruhetag. Achtung: Vom 31. März bis 7. April steht ein kurzer Betriebsurlaub an.

Barrierefreiheit: Um in den Biergarten zu gelangen, müssen ein paar Stufen überwunden werden, dies gilt auch für den Nebeneingang ins Lokal. Vom Biergarten aus führt eine weitere Stufe ins Innere. Die Wirtsleute wollen sich eine Lösung für Rollstuhlfahrer überlegen, etwa eine Rampe. Die Toiletten sind vom Restaurant aus ebenerdig zu erreichen, allerdings sind die Türen nicht allzu breit.

Fazit: Italienische Gaststätten gibt es viele in Augsburg - nicht immer stehen Italiener in der Küche. Mit Giuseppe Apuzzo, der vor 50 Jahren aus Positano nach Deutschland einwanderte, kredenzt ein süditalienisches Original Spezialitäten seiner Heimat. Die Portionen sind ausreichend bis reichlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Auch deswegen haben bereits viele Gäste aus TCA-Zeiten in den vergangenen Wochen den Weg in den Spickel gefunden.