Schwitzen bei mehr als 30 Grad: Wie rekordverdächtig war der vergangene Samstag?

(Spät)Sommer, Sonne, Sonnenschein: Am Samstag füllten sich die Augsburger Flüsse und Seen vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr mit Badegästen. In der Spitze kletterte das Thermometer auf 30,1 Grad Celsius. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die unserer Redaktion vorliegen. Blickt man auf die Durchschnittstemperatur, dann war es an einem 20. September selten so warm – seit Aufzeichnungsbeginn der hiesigen Messstation im Jahr 1947. Was die Wetterdaten ansonsten über das bisherige Jahr aussagen.

Im Schnitt hatte es am Samstag in Augsburg 18,9 Grad Celsius. Wärmer war es an einem 20. September in der Stadt lediglich 1947 (21,6 Grad), 1982 (19,1 Grad), 1987 (19,7 Grad) und 2018 (19,3 Grad). Das bisherige Gesamtjahr 2025 (Stand: 21. September) liegt mit 11,14 Grad Celsius zwar deutlich unter dem Wert des Vorjahres (2024: 12,21 Grad Celsius). 2024 war jedoch am Ende auch das Jahr mit der höchsten jemals in Augsburg gemessenen Jahresdurchschnittstemperatur. Blickt man auf die Werte frühere Jahrzehnte ist eine stetige Zunahme der Durchschnittstemperatur in Augsburg zu beobachten. Die Spitzentemperatur wurde in diesem Jahr am 2. Juli erreicht (33,7 Grad Celsius). Die höchste jemals in Augsburg gemessene Temperatur war mit 37,1 Grad Celsius übrigens am 27. Juli 1983.

Im bisherigen Jahr 2025 hat es deutlich weniger geregnet als in den Vorjahren

Während die Temperaturen in Augsburg seit Jahrzehnten stetig steigen, ist es bei der Niederschlagsmenge schwankend. Experten weisen seit Jahren darauf hin, dass die Regenmenge im Zuge des Klimawandels zwar nicht grundsätzlich abnehme, es jedoch längere Trockenphasen bei gleichzeitig zunehmenden Starkregenereignissen gebe. Für die Natur bedeutet diese Entwicklung, dass Böden vertrocknen und bei späterem Starkregen die Wassermengen nicht mehr aufnehmen können. Wie berichtet, leidet darunter in Augsburg besonders der Stadtwald.

Das Jahr 2025 war ein vergleichsweise trockenes. So kamen laut Daten des DWD bisher gut 456 Liter pro Quadratmeter an Regen herunter. Zum Vergleich: Im besonders nassen Vorjahr lag der Wert im selben Zeitraum mit 810 Liter pro Quadratmetern nahezu doppelt so hoch. Auch im Jahr 2023 hat es zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr geregnet (789 Liter pro Quadratmeter). Lediglich das besonders trockene Jahr 2022 unterschritt mit 209,5 Litern pro Quadratmeter den heurigen Wert.