Mann sticht in Augsburg auf seine Ehefrau ein - doch sie will ihn nicht verlassen

Das Ehepaar aus Eritrea hatte sich 17 Jahre lang nicht gesehen, bis es Zeray S. 2024 schaffte, zu seiner Frau nach Augsburg nachzukommen. Die Freude muss anfangs groß gewesen sein, schließlich haben sie auch einen gemeinsamen Sohn. Er ist zu einem Jugendlichen herangewachsen. Doch das Wiedersehensglück war schnell dahin. S. soll seine Frau mehrfach geschlagen haben. Die Gewalt eskalierte am Abend des 3. Oktober. In der Wohnung am Kitzenmarkt sticht der 36-Jährige mit einem langen Küchenmesser auf Saba S. (Name geändert) ein, verletzt sie auch am Hals. Im Verfahren vor dem Landgericht muss er sich „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Und das Opfer, seine Ehefrau hat einen Wunsch.

