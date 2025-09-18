In diesem Laden in Augsburg dreht sich alles um Reitsport und Hobby Horsing

Seit 2024 bietet das Stadtberger Unternehmen Viktoria Horse in seinem Online-Shop Damen- und Kinderreitbekleidung sowie Pflegeprodukte fürs Pferd an. Neu im Sortiment ist Ausrüstung für die Trendsportart Hobby Horsing, bei der die Sportler mit Steckenpferden Dressur- und Springelemente nachahmen. Aktuell präsentiert sich Viktoria Horse in den Räumen des städtischen Pop-up-Ladens „Zwischenzeit“ in der Augsburger Annastraße.



Schon am Eingang begrüßen plüschige Pferdeköpfe die Besucher. Im Laden gibt es Steckenpferde in verschiedenen Farben, Mähnen und mit wechselbarem Zaumzeug – sogar in einer Einhorn-Variante. Die Preise starten bei 50 Euro, passende Hindernisse sind ebenfalls erhältlich. „Hobby Horsing ist nicht nur ein Trend, sondern auch eine gute Vorbereitung aufs Reiten“, erklärt Iris Müllner von Viktoria Horse.

Neben Equipment fürs Hobby-Horsing gibt es auch Spiele rund ums Pferd

Daneben gibt es in der „Zwischenzeit“ Reitbekleidung, Pflegeprodukte und selbst entwickelte Spiele wie „Das verflixte Pferderennen“, illustriert von einer Augsburger Künstlerin. Der Pop-up-Store ist noch bis 15. Oktober, montags bis freitags von 10.30 bis 17 Uhr, geöffnet.