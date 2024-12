Diese Statistik macht Augsburger zu den freundlichsten Menschen Deutschlands

Wer mit dem Klischee aufräumen will, dass die Augsburger unfreundliche, ungehobelte und kleinkarierte Grantler sein sollen, hat jetzt neue Argumente auf seiner Seite. Der Fahrdienstleister Uber hat die gesammelten Daten des vergangenen Jahres ausgewertet und dabei herausgefunden, dass die Augsburger Fahrgäste die freundlichsten in ganz Deutschland sind. Dem „Deutschland-Atlas“ zufolge bewerten die Uber-Fahrer in Augsburg ihre Fahrgäste im Schnitt mit 4,92 von 5 Sternen – keine andere Stadt kommt auf einen so hohen Wert. Und damit hat Augsburg seinen Titel sogar verteidigt.

Schon im vergangenen Jahr holten die Augsburger 4,92 Sterne und waren die freundlichsten Uber-Fahrgäste in Deutschland. Zwei andere Bestwerte musste Augsburg jedoch abgeben: Vergangenes Jahr waren die Augsburger sowohl die Frühaufsteher als auch die Nachtschwärmer der Nation, der Anteil an am späten Abend oder frühen Morgen gebuchten Fahrten war also so hoch wie in keiner anderen Stadt. In beiden Rankings taucht Augsburg nun nicht mehr unter den Top Fünf auf: In Leverkusen war man besonders früh dran, in Bergisch Gladbach buchte man die meisten Nachtfahrten im vergangenen Jahr. Würde man so auch nicht erwarten – und ist wohl auch ein Indiz dafür, dass die anonymen Daten über Uber-Fahrgäste zwar kurios, aber nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind.

Laut Uber leben in Augsburg die freundlichsten Fahrgäste

Andere Auswertungen, in denen Augsburg sich nicht auszeichnen kann, sind jene zu den mit Elektroautos oder im Voraus gebuchten Fahrten. Auch in der Liste der freundlichsten Fahrerinnen und Fahrer tauchen die Augsburger nicht vorne auf. Zu den spendabelsten Fahrgästen zählen die Augsburger ebenfalls nicht – was sie ja offenbar mit Freundlichkeit ausgleichen.

Der Augsburger Rekordfahrer hat 2024 übrigens 277 Fahrten gebucht, die längste aus Augsburg mit Uber angetretene Strecke ging über 372 Kilometer zum Frankfurter Flughafen. Im Schnitt ist eine Fahrtstrecke mit Uber in Augsburg 7,1 Kilometer lang, die beliebtesten Ziele sind das Curt-Frenzel-Stadion, der Königsplatz und der Kongress am Park. Also noch etwas, worauf die Augsburger stolz sein können: Ihrem Eishockeyverein halten sie trotz anhaltender Pleiten die Treue, wie jetzt also nicht nur die Ticketverkäufe der Augsburger Panther belegen, sondern auch die Uber-Daten. Im vergangenen Jahr war übrigens noch das Leonardo-Hotel das Augsburger Top-Ziel, immerhin unweit des Eisstadions gelegen.

Ebenfalls eine gute Nachricht dürften aus Augsburger Sicht die Daten zu den Münchner Fahrgästen sein: Denn dass die Münchner die vergesslichsten Uber-Fahrgäste sind, bietet neue Nahrung für den in Augsburg beliebten Spott gen Landeshauptstadt. Dass ein großer Anteil der in Uber-Fahrzeugen vergessenen Gegenständen von auswärtigen Oktoberfest-Besuchern kommen könnte, darf dabei getrost ignoriert werden. Nachprüfen lässt sich die Vermutung ohnehin nicht: Zur Frage, wer genau Dinge im Uber hat liegen lassen und zu welcher Jahreszeit, darüber liefert der Atlas keine Erkenntnisse. Nur, welche Gegenstände das waren, die liegen gelassen wurden, ist dort für ganz Deutschland aufgeschlüsselt: Am häufigsten bleiben Regenschirme, Bücher oder Schmuck im Auto zurück. Zu den kuriosesten Fundsachen zählen ein einzelner Gucci High-Heel, ein Schwangerschaftstest oder eine Heißluftfritteuse. Wie man diese übersehen kann, wird indes ein Rätsel bleiben.