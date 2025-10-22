Dieses indische Restaurant hat Ambitionen: So isst man im neuen Lokal Tandooré in Augsburg

Es ist später Mittag im Tandooré. Das neue Restaurant ist im Erdgeschoss erstaunlich voll, obwohl es vor Kurzem erst eröffnet hat; offenbar sind viele Leute neugierig, was es mit dem indischen Lokal in der Ludwigstraße auf sich hat. Manchmal hört man, wie Gäste Fragen an den Chef haben: Wie viele Plätze hat das Tandooré, was sind die Spezialitäten? Karan Kumar beantwortet sie alle höflich und geduldig, so wie er die Gäste an diesem Tag auch freundlich und aufmerksam bedient. Er hat auch, trotz großer Konkurrenz indischer Restaurants in Augsburg, keinen Grund, sich zu verstecken, wie sich beim Probeessen zeigt.

Ambiente: Indische Restaurants erschlagen einen zuweilen mit exotischem Pomp, das „Tandooré“ fällt dahingehend etwas aus dem Rahmen – und positiv auf. Im zweigeschossen Lokal gibt es dunkel gehaltenes, elegantes Interieur, darunter einen Blickfang in der Nähe des Eingangs: ein großer Tresen in schwarzer Marmoroptik. Auf den ersten Blick könnte man das Tandooré für ein kleines Lokal in fast schon intimer Atmosphäre halten, aber auch nur, wenn man keinen Blick in den zweiten Stock wirft, zu dem eine Wendeltreppe nach oben führt. Die Räume, in denen früher das italienische Restaurant „La Tavernetta“ beheimatet war, bieten Platz für etwa 65 Gäste. Bei wärmeren Temperaturen kommen 40 weitere im Außenbereich hinzu. Beim Testbesuch lief im Hintergrund ruhige, unaufdringliche Elektro-Musik in einer Laustärke, die niemanden stören dürfte; die dunklen Tische und Stühle vermitteln in Kombination mit teils außergewöhnlichen Lampen eine angenehme Atmosphäre. Hier hat sich jemand über die Gestaltung Gedanken gemacht. Man fühlt sich im Lokal wohl. Hinter dem Tresen befindet sich ein Regal mit Getränken, ein Hinweis darauf, dass das Tandooré nicht nur Restaurants ist, sondern auch Bar. In jedem Fall ein geselliger Ort.

Die Speisekarte im Tandooré in Augsburg bietet auch Raritäten

Speisekarte: Die Karte im Lokal bietet eine große Auswahl an Fleisch- und Fischgerichten, aber auch viele vegetarische und vegane Speisen; in der Regel wird Reis dazu serviert. Es stehen Gerichte drauf, die man so oder so ähnlich auch in anderen Lokalen findet, die indische Küche anbieten: Butter Chicken etwa, also Hähnchenbrust in cremigem Curry, oder mariniertes Lammfilet, alles angerichtet mit Reis. Aber eben nicht nur: Es gibt im Tandooré unter anderem ein Trüffel-Parmesan-Naan, ein spezielles Brot, und auch Curry-Burger; eine Rarität in indischen Restaurants. Wer mag, kann für einen kleinen Aufpreis weitere Beilagen zu den Gerichten bestellen, etwa Raitha, einen gewürzten Joghurt, frisches Gemüse oder Kartoffeln. Die Auswahl von Vorspeisen und Desserts ist ebenfalls gegeben, von „Manchurian“ (frittierte Gemüsebällchen) über gemischte Platten für zwei Personen zu Mango Crème und Lava Cake mit Vanilleeis.

Icon vergrößern Die Gerichte im neuen indischen Lokal Tandooré sind zum Teil ausgefallen, hier ein Salat mit Granatapfelkernen. Foto: Annette Zoepf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Gerichte im neuen indischen Lokal Tandooré sind zum Teil ausgefallen, hier ein Salat mit Granatapfelkernen. Foto: Annette Zoepf

Preise: Die Preise des Restaurants sind fair. Vegetarische Hauptgerichte etwa kosten durch die Bank 14,90 Euro, mit einer Ausnahme: Für Dal Makhani (schwarze Linsen in cremigem Curry mit Tomaten, Ingwer und Zwiebeln) werden 13,90 Euro fällig. Das ist in Ordnung. Fleisch- und Fischgerichte sind zum Teil teurer, aber fernab von unverschämt: „Fish Tikka“, ein mariniertes Lachsfilet, steht mit 23,90 Euro auf der Karte, ebenso die Riesengarnelen; das klassische Butter Chicken kostet 15,90 Euro. Das alles ist, auch im Vergleich zu anderen indischen Lokalen in der Stadt, im Rahmen. Günstig ist das Mittagsangebot: Verschiedene Gerichte und ein Softdrink der Wahl kosten unter der Woche zusammen lediglich 12,90 Euro.

Service: An diesem Tag serviert der Chef persönlich – und das zügig und verbindlich. Wer einen kurzen Plausch wünscht, erhält ein offenes Ohr, wer Fragen zu speziellen Gericht hat, bekommt eine kenntnisreiche Antwort. Alles geht flott und ohne größere Wartezeiten.

Barrierefreiheit: Das Restaurant in der Ludwigstraße ist nur bedingt barrierefrei. Rollstuhlfahrer und Menschen, die mit einem Rollator gehen, kommen ins Erdgeschoss zu den Plätzen, nicht aber zu den Toiletten in der oberen Etage über die Wendeltreppe.

Öffnungszeiten: Montags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr.

Adresse: Ludwigstraße 13, 86152 Augsburg

Fazit: Das Tandooré ist ein indisches Restaurant mit Ambitionen. Und nicht bloß stilvoll eingerichtet. Das „Chicken Curry“ am Testtag ist ein Standardgericht, aber eines, bei dem man viel vermurksen kann. Hier ist es rundum gelungen: das Fleisch zart, die Soße intensiv gewürzt, aber nicht unangenehm oder übertrieben. Die Küche versteht ihr Handwerk. Ob das reicht, um sich gegen die zahlreichen anderen Inder in Augsburg zu behaupten, ist möglicherweise auch eine Frage des Glücks, nicht nur der Qualität.

In unserer Rubrik „Reingeschmeckt“ testen wir neue Lokale als zahlende Gäste, ohne vorherige Absprachen mit den Restaurants. Fotos entstehen im Nachgang.