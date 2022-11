Indoorspielplätze in Augsburg - ein Überblick

Informationen: Der Big Jump Trampolinpark in Augsburg stelllt mit rund 3500 Quadratmetern und 95 Trampolinen eine der größten Trampolinanlagen in Süddeutschland dar. Hier können jedoch auch andere Aktivitäten wie etwa Bouldern und das Abtauchen in einem Bällebad durchgeführt werden. Zusätzlich kann man sich nach dem Sport in der angehängten Gastronomie stärken.