Indoorspielplätze in Augsburg und Umgebung: Diese Adressen sollten Sie kennen

Nicht nur im Winter oder bei regnerischem Wetter erfahren Indoorspielplätze großen Zuspruch. Insbesondere bei Kindergeburtstagen sind sie ein beliebtes Ausflugsziel. Dabei bieten Sie mehrere Vorteile im direkten Vergleich zu normalen Spielplätzen. Einerseits können Kinder und Jugendliche hier unter sicheren Bedingungen und an stets gewarteten Spielgeräten die eigenen Grenzen austesten, andererseits erfahren die Eltern auch Unterstützung durch das geschulte Fachpersonal der Indoorspielplätze.

Wir listen Ihnen die Indoorspielplätze in Augsburg auf, nennen Ihnen die Adressen sowie die jeweiligen Öffnungszeiten und bieten eine Übersicht über die aktuellen Eintrittspreise und Vergünstigungen.

Der Indoorspielplatz Tigaland – Kindergeburtstage feiern in Augsburg

Informationen: Das Tigaland hat sich auf die Ausrichtung von Kindergeburtstagen spezialisiert. Diverse Spielgeräte wie etwa Hüpfburgen, Rutschen oder eine kleine Autoscooterbahn versprechen kurzweilige Stunden. Zudem gibt es die Möglichkeit Indoor-Soccer zu spielen. Hierzu ist eine Online-Buchung erforderlich.

Adresse: Bergiusstraße 5, 86199 Augsburg

Empfohlenes Alter: 0 bis 15 Jahre

Preise: Kleinkinder (1 bis 2 Jahre): 9,90 Euro, Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren: 15,90 Euro, Erwachsene: 9,90 Euro.

Öffnungszeiten Tigaland: Donnerstag und Freitag zwischen 14.30 und 19 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. In den Ferien wochentags von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen 10 bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten Indoor-Soccer: Montag und Dienstag von 17 bis 23 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 14:30 bis 23 Uhr. In den Ferien wochentags von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr.

Kontaktmöglichkeiten: Sie können das Tigaland-Team telefonisch unter 0821/5433926 sowie per E-Mail unter info@tigaland.de kontaktieren.

Erreichbarkeit: Das Tigaland befindet sich nahe der B17 und bietet eigene Parkmöglichkeiten an. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln können sie das Tigaland über die Haltestelle Bergiusstraße in wenigen Minuten fußläufig erreichen.

Big Jump Entertainment Park – Kindergeburtstag und Junggesellenabschiede im Indoorspielplatz

Informationen: Der Big Jump Trampolinpark in Augsburg stellt mit rund 3500 Quadratmetern und 95 Trampolinen eine der größten Trampolinanlagen in Süddeutschland dar. Es gibt allerdings auch Sportsimulation und Bällebäder. Zusätzlich kann man sich in der angehängten Gastronomie stärken.

Adresse: Ulstettstraße 10, 86167 Augsburg

Empfohlenes Alter: ab einem Jahr

Preise: Ab 12,90 Euro pro Stunde. Die genauen Preise finden Sie auf der offiziellen Webseite des Big Jump Entertainment Park.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag: 15 bis 19 Uhr. Freitag: 14 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag: 10 bis 20 Uhr. In den Ferien von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Achtung: An manchen Feiertagen gelten gesonderte Öffnungszeiten.

Kontaktmöglichkeiten: Per Telefon können Sie das Team von Big Jump in Augsburg unter 0821/20717891 erreichen. Alternativ können Sie das offizielle Kontaktformular oder den Chatbot auf der Homepage verwenden.

Erreichbarkeit: Über die Haltestelle Endorferstraße erreichen Sie das Big Jump innerhalb weniger Minuten. Wenn Sie mit dem Auto anreisen möchten, können Sie einen der hauseigenen Parkplätze nutzen.

Jumptown Trampolinpark Augsburg – Walljump und Trampolin-Fitness im Indoorspielplatz in Augsburg-Oberhausen

Informationen: Im Augsburger Jumptown Trampolinpark kann man Spaß und Sport miteinander kombinieren. Um eines der zahlreichen Trampoline benutzen zu können, benötigt man spezielle Sprungsocken, die vor Ort gegen eine geringe Gebühr erworben werden können. Es besteht zudem die Möglichkeit sich im Stile der TV-Show Ninja Warrior durch einen Parkour zu bewegen, bei dem es gleichermaßen auf Technik und Kraft ankommt.

Adresse: Gubener Straße 4, 86156 Augsburg

Empfohlenes Alter: ab 7 Jahren

Preise: 60 Minuten: 9,80 Euro, 90 Minuten: 14 Euro, 120 Minuten: 16,80 Euro. Weitere Preise und Rabattaktionen finden Sie auf der offiziellen Webseite .

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag ist die Halle geschlossen. Der Trampolinpark ist von Mittwoch bis Freitag zwischen 14.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag, an Feiertagen sowie während der bayerischen Schulferien zwischen 9.30 und 19 Uhr geöffnet.

Kontaktmöglichkeiten: Bei Fragen oder Reservierungswünschen wenden Sie sich bitte unter 07311/4615181 telefonisch an das Team von Jumptown in Augsburg oder verwenden Sie das Kontaktformular , welches Sie auf der offiziellen Webseite von Jumptown finden.

Erreichbarkeit: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Jumptown Trampolinpark in Augsburg-Oberhausen über die Haltestelle Bärenbergel zu erreichen. Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Jimmy‘s Fun Park: Indoor-Erlebnispark in Dasing

Informationen : Jimmy‘s Funpark bietet ein Kinderland auf 3500 Quadratmetern Fläche. Ganz im Sinne des Affen-Maskottchens können sich die Kinder hier zwischen Parcours und Rutschen im Dschungel-Stil austoben. Auch Eltern dürfen mitmachen und ihre Kleinen beim Entdecken begleiten. Für Begeisterte bietet der Park auch Kindergeburtstage an.

Adresse: Laimeringer Straße 1, 86453 Dasing

Empfohlenes Alter: Jimmy‘s Fun Park macht keine Einschränkungen für seine Gäste. Bis ins Teenageralter kann der Fun Park also noch Spaß machen.

Preise: Kinder zwischen 0 und einem Jahr haben freien Eintritt, zwischen 2 und 17 Jahren zahlen kleine Besucher 16,50 Euro, Erwachsene 13,50 Eure. Günstigeren Eintritt erhält man ab 17 Uhr. Weitere Eintrittspreise finden sich auf der Website von Jimmy‘s Fun Park .

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist der Fun Park zwischen 14:30 und 19 Uhr geöffnet, am Wochenende sowie an Feier- und Ferientagen zwischen 10 und 19 Uhr. Dienstag ist nur an Schultagen ein Ruhetag.

Kontaktmöglichkeiten: Der Indoorspielplatz kann telefonisch unter 08205/969492 oder per Mail unter info@jimmys-funpark.de erreicht werden.

Erreichbarkeit: Praktisch: Jimmy‘s Fun Park liegt zwischen Augsburg und München, die Ausfahrt A8 nach Dasing führt Sie direkt zum Indoorspaß.

KIKO Kinderland Königsbrunn: Abenteuer zwischen bunten Bällen und Klettertürmen

Informationen: Ein Ausflug mit der ganzen Familie ins KIKO Kinderland bedeutet: Spiel und Spaß auf 1500 Quadratmetern. Kindergeburtstage sind ebenfalls möglich.

Adresse: Gotenstraße 5, 86343 Königsbrunn

Empfohlenes Alter: Mit seinen Attraktionen richtet sich der Spielplatz eher an junge Entdecker, aber auch ältere Kletterprofis sind willkommen.

Preise: Kinder zwischen 0 und einem Jahr erhalten kostenfreien Eintritt, zwischen 2 und 17 Jahren zahlen sie für einen ganzen Tag 13 Uhr, Erwachsene 9 Euro. Ein Eintritt ab 17 Uhr kostet weniger und Kindergeburtstage kosten 19,50 Euro pro Person für alle verfügbaren Flächen. Mehr dazu auf der Seite des KIKO Kinderlandes.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen und in den Ferien von 12 bis 20 Uhr.

Kontaktmöglichkeiten: Für telefonische Fragen ist das KIKO unter 08231/915525 zu erreichen, per Mail unter hallo@kinderland-koenigsbrunn.de.

Erreichbarkeit: Das KIKO liegt an der B17, von Augsburg aus dauert die Fahrt mit dem Auto rund 20 Minuten.