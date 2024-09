Infineon bringt Lösung für biometrische Bezahlkarte auf den Markt - mit Augsburger Know-how

Der Chiphersteller Infineon will das kontaktlose Bezahlen einfacher machen und hat eine Technologie für eine biometrische Bezahlkarte auf den Markt gebracht. Statt sich wie bisher per PIN zu legitimieren, ist das künftig per Fingerabdruck möglich. Am Standort in Augsburg ist das Betriebssystem für diese Technologie entwickelt worden. Welche Vorteile die zusätzliche Bezahlmethode bietet.

