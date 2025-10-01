21-Jähriger raucht Cannabis in Parkhaus und gerät mit Polizei aneinander

Die Polizei hat einen 26-Jährigen in die Psychiatrie gebracht, nachdem er offenbar in psychischem Ausnahmezustand Polizisten verbal bedroht hatte und Widerstand geleistet hatte. Der junge Mann war am Dienstag gegen 17.30 Uhr einem Mitarbeiter im Parkhaus am Willy-Brandt-Platz aufgefallen, als er anscheinend Cannabis konsumierte. Der Mitarbeiter forderte den 26-Jährigen auf, das Parkhaus zu verlassen. Dieser weigerte sich laut Ermittlungen aber und wurde aggressiv. Als die Polizei kam, setzte sich die Auseinandersetzung offenbar fort. Die Polizisten fesselten den Mann schließlich. Er wird nun unter anderem wegen Widerstands angezeigt. (skro)

