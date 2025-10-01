Icon Menü
21-Jähriger raucht Cannabis in Parkhaus und gerät mit Polizei aneinander

Als ein Mitarbeiter den Mann aufforderte, zu gehen, wurde dieser wohl aggressiv. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam er in die Psychiatrie.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Ein 26-Jähriger hat im Parkhaus am Willy-Brandt-Platz Cannabis konsumiert. Foto: Hannes P. Albert, dpa (Symbolfoto)

    Die Polizei hat einen 26-Jährigen in die Psychiatrie gebracht, nachdem er offenbar in psychischem Ausnahmezustand Polizisten verbal bedroht hatte und Widerstand geleistet hatte. Der junge Mann war am Dienstag gegen 17.30 Uhr einem Mitarbeiter im Parkhaus am Willy-Brandt-Platz aufgefallen, als er anscheinend Cannabis konsumierte. Der Mitarbeiter forderte den 26-Jährigen auf, das Parkhaus zu verlassen. Dieser weigerte sich laut Ermittlungen aber und wurde aggressiv. Als die Polizei kam, setzte sich die Auseinandersetzung offenbar fort. Die Polizisten fesselten den Mann schließlich. Er wird nun unter anderem wegen Widerstands angezeigt. (skro)

