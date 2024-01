23-jähriger Mann soll Sanitäter bedroht und beleidigt haben

Sanitäter werden in der Augsburger Innenstadt zu einem Einsatz gerufen. Als sie einen 58-Jährigen versorgen, der gestürzt war, schaltet sich ein anderer Mann ein.

Zwei Rettungssanitäter sollen am Sonntag bei einem Einsatz von einem Mann beleidigt und bedroht worden sein. Gegen den Verdächtigen wird nun ermittelt, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge wurde der Rettungsdienst gegen 2 Uhr zu einem 58-Jährigen gerufen, der sich am Leonhardsberg bei einem Sturz am Kopf verletzt hatte. "Als die beiden Rettungssanitäter dessen Verletzungen vor Ort versorgen wollten, kam ein unbeteiligter 23-Jähriger hinzu", so die Polizei. Er beleidigte und bedrohte die Rettungssanitäter den Angaben zufolge mehrfach. Schließlich griffen Beamte einer alarmierten Polizeistreife ein. Die Polizeibeamten erteilten dem 23-Jährigen einen Platzverweis. Er muss zudem mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen. (jaka)