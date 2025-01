Ärger wegen Schreckschusswaffe

Weil er am Samstag in einer Bar in der Maximilianstraße mit einer Schreckschusswaffe hantierte, hat ein 18-Jähriger jetzt Ärger mit der Polizei. Wie die Beamten berichten, verständigten Zeugen gegen 1.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass der 18-Jährige offenbar eine Waffe in der Hand halte und diese anschließend in seine Jacke steckte.

Die Polizeibeamten nahmen den 18-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Schreckschusswaffe samt Munition sowie ein Einhandmesser. Da der 18-Jährige nicht die erforderliche Erlaubnis hatte, stellte die Polizei die Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 18-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 18-Jährigen.