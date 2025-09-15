Um die Augsburger Innenstadt attraktiv zu machen, bedarf es deutlicherer Anstrengungen

Die positive Nachricht zu Beginn: Rund 60 Prozent aller Passanten in deutschen Innenstädten kommen laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens IFH Köln in eine Stadt, um dort einzukaufen. Der Handel ist damit seit Jahren unverändert Frequenzbringer Nummer eins. Dennoch häufen sich überall Nachrichten von Insolvenzen, Schließungen und Leerständen – auch in Augsburg. Mit „Sportkind“ macht zum Jahreswechsel nun ein weiteres Geschäft in zentraler Lage zu.

Schnell wird bei solchen Anlässen Kritik an der Stadtverwaltung laut. Doch zur ganzen Wahrheit gehört: Eine Kommune hat nur begrenzt Einflussmöglichkeiten auf Miethöhen oder den Mix an Geschäften, auf die Preise in privat betriebenen Parkhäusern, die Serviceleistungen in Geschäften oder das Konsumverhalten der Bürger. Und was in der Debatte hier auch oft untergeht: Trotz der Diskussionen um die Rolle des Autos kann man kann die Augsburger Innenstadt mit einem Kraftfahrzeug nicht nur problemlos erreichen, man findet in zentralster Lage auch hunderte freie Parkplätze.

Studie ergibt: Gründe für einen Innenstadt-Besuch werden differenzierter

Die Stadt versucht der „Verödung“ der Innenstadt durch die Zwischennutzung von Leerständen und die Organisation von Festen entgegenzuwirken. Ausruhen kann sie sich darauf nicht. Denn was die IFH-Studie auch besagt, nimmt die Kommune künftig stärker in die Pflicht: Aktivitäten jenseits des Einkaufs werden den Besuchern wichtiger. Dazu zählen unter anderem ein gutes gastronomisches Angebot (in Augsburg gegeben!), aber auch Sicherheit, Sauberkeit oder die Aufenthaltsqualität.

Die schwarz-grüne Stadtregierung hat hier durchaus Ideen, lässt jedoch immer wieder an deren Ernsthaftigkeit zweifeln. Zwei Beispiele: Dem gescheiterten Fußgängerzonenversuch in der Maximilianstraße folgten keine weiteren sichtbaren Bemühungen um eine Aufwertung der Straße; bei der Diskussion um eine Begrünung der City versteckt sich die Regierung hinter Machbarkeitsstudien, Bürgerbefragungen und den Einwänden von Interessensvertretungen.

Um Augsburgs Innenstadt wieder zum Anziehungspunkt für Menschen aus den Stadtteilen und den umliegenden Kommunen zu machen, bedarf es deutlicherer Anstrengungen. Ein ernsthaft umgesetztes Projekt würde für den Anfang reichen.