Betrunkener Mann randaliert in Straßenbahn und Bus

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch Fahrgäste in einer Straßenbahn und einem Bus attackiert. Auch auf einen Fahrer ging er los.

Eine 29-jähriger Mann soll am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einer Straßenbahn und einem Bus in der Langenmantelstraße mehrere Fahrgäste und den Busfahrer beleidigt, bedroht und körperlich angegangen haben. Der 29-Jährige war nach Angaben der Polizei zunächst in einer Straßenbahn der Linie 2 unterwegs. Hier beleidigte er und bedrohte er Fahrgäste und attackierte sie auch körperlich. Der Straßenbahnfahrer konnte den Mann jedoch aus der Bahn verweisen.

Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille

Anschließend fuhr der 29-Jährige mit einem Bus der Linie B2 weiter. Auch hier beleidigte und bedrohter er Fahrgäste und ging diese körperlich an - ebenso den Busfahrer. Zudem schlug der Mann mehrfach gegen den Bus. Eine hinzugerufene Polizeisteife kontrollierte den 29-Jährige daraufhin. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Mann aggressiv und beruhigte sich nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Beamten brachten den Mann anschließend in den Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann. Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 an die Polizeiinspektion Augsburg Mitte zu wenden.