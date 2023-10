Betrunkener touchiert beim Ausparken anderes Auto

Eigentlich wurde die Polizei am Mittwoch nur zu einer Unfallaufnahme gerufen. Vor Ort stellten die Beamten dann aber noch etwas anderes fest.

Als er am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Rauwolffstraße ausparken wollte, touchierte ein 50-jähriger Mann laut Polizei ein parkendes Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest konnte er nicht durchführen. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen. (gau)