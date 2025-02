Dieb mit Schlagwaffe in der Stettenstraße gefasst 

Am Dienstagabend sind in einem Supermarkt in der Stettenstraße zwei Ladendiebe gestellt worden. Dabei hätten sie gar nicht in dem Laden sein dürfen.

Wie die Polizei berichtet, sind einer Mitarbeiterin gegen 18.50 Uhr zwei Männer im Alter von 36 und 41 Jahren aufgefallen, denen zuvor der Zutritt in den Laden verboten worden war. Sie rief deshalb die Polizei. Die Beamten fanden in den Taschen der beiden Verdächtigen schließlich Waren, die nicht bezahlt worden waren. Zudem führte der 41-Jährige eine Schlagwaffe mit sich, die von der Polizei sichergestellt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit einer Waffe.