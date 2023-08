Dieb verletzt auf der Flucht Ladendetektiv

Ein Ladendieb hatte schon Waren für mehrere Hundert Euro in der Tasche, als er von Detektiven ertappt wird. Er kann dennoch fliehen - allerdings ohne Beute.

Am Samstag hat ein bislang unbekannter Täter Waren aus einem Elektronikgeschäft geklaut und bei der Flucht einen Ladendetektiv verletzt.

Gegen 13.30 Uhr fiel zwei Ladendetektive eines Elektronikgeschäfts in der City-Galerie eine auffällige männliche Person auf. Der Mann, berichtet die Polizei, packte verschiedene Waren in seine Tasche und verließ anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen. Am Vorplatz des Einkaufszentrums stellten die Detektive den Mann. Allerdings erfolglos. Der Ladendieb stieß einen der beiden Detektive unvermittelt weg und flüchtete in Richtung Parkanlage am Roten Tor. Das Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich ließ der Täter zurück. Der 20-jährige Ladendetektiv erlitt bei seinem Versuch, den Dieb zu stellen, leichte Verletzungen.

Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Der Täter war männlich, circa 180 cm groß, hatte kurze Haare sowie ein osteuropäisches Aussehen. Wer entsprechende Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (nist)