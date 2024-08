Verkehrsteilnehmer machen sich nach Unfällen aus dem Staub

Im Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Smart in der Schillstraße touchiert. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Täter oder die Täterin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, berichtet die Polizei weiter. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Freitag in der Innenstadt in der Holbeinstraße. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen VW Tiguan. Nach Auskunft der Polizei hatte ein 29 Jahre alter Mann gegen 9.30 Uhr seinen VW am rechten Fahrbahnrand abgestellt. „Als er gegen 11 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Streifschaden“, so die Polizei weiter. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. In dem Fall bittet die Polizei unter der 0821/323-2110 um Hinweise. (jaka)

