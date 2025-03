Frau erschrickt vor ihrem Hund und fährt gegen Baum

Eine 57-jährige Frau fuhr am Sonntag gegen 15.15 Uhr die Berliner Allee in Richtung Norden. Auf der Rückbank befanden sich ihre beiden Hunde. Als einer der Hunde nach vorne sprang, erschrak die Frau offenbar so sehr, dass sie laut Polizeibericht von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei der 57-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. (ziss)

