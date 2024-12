Freund einer Ladendiebin geht Polizisten an

Eine 20-Jährige ist am Freitag beim Ladendiebstahl in der Bürgermeister-Fischer-Straße in der Augsburger Innenstadt erwischt worden. Ihrem Freund gefiel offenbar gar nicht, dass der Vorfall bemerkt worden ist.

Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau am Freitagnachmittag in einem Drogeriemarkt aufgefallen, als sie nur einen Teil der Waren bezahlte, die sich ausgesucht hatte. Ein Mitarbeiter hielt sie deshalb auf und verständigte die Polizei.

Polizei der Ladendiebin verhält sich Polizisten gegenüber aggressiv

Während die Beamten die Personalien aufnahmen, kam der Freund der 20-Jährigen hinzu. Der 19-Jährige habe sich äußerst aggressiv, verhalten, die Beamten bedroht und beleidigte den Mitarbeiter des Geschäfts sowie die Einsatzkräfte, heißt es weiter. Einem Platzverweis sei der Mann nur widerwillig und erst nach mehreren Aufforderungen gefolgt. Nach Aufnahme des Sachverhalts kam es vor dem Geschäft zu einem weiteren Aufeinandertreffen. Erst nach Eintreffen weiterer Beamter habe sich der Freund der Ladendiebin beruhigt.

Gegen die 20-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Der 19-Jährige muss sich unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten. (nist)