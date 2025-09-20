Icon Menü
Innenstadt : „Gammelt vor sich hin“: SPD macht sich für Stephansplatz in Augsburg stark

Innenstadt

„Gammelt vor sich hin“: SPD macht sich für Stephansplatz in Augsburg stark

Eine bunte Aktion macht auf das Anliegen aufmerksam. SPD fragt sich, warum nichts passiert.
Von Michael Hörmann
    Die SPD setzt sich für das Aufhübschen des Stephansplatzes ein.
    Die SPD setzt sich für das Aufhübschen des Stephansplatzes ein. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Die SPD möchte den Stephansplatz in der Augsburger Innenstadt aufhübschen. Das Areal liegt bei St. Stephan und „gammelt seit Jahren vor sich hin“, so die SPD. Sitzbände seien marode, der Brunnen sei versiegt. Mit einer Aktion machten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Innenstadt-Wertach auf ihr Anliegen aufmerksam. Wie es heißt, seien 60.000 Euro an Planungsgeldern bereitgestellt. Doch es passiere nicht.

    Zuletzt hatte Fraktionschef und Oberbürgermeisterkandidat Florian Freund die Stadtregierung wegen des Bäder-Desasters attackiert. Unter Beschuss gerät vor allem Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

