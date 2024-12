Großer Andrang bei der Eröffnung von Cinnamood in der Annastraße

Mit einem lauten Knall und silbernem Regen aus einer Konfettikanone hat am Samstag pünktlich um 12 Uhr die Cinnamood-Filiale in der Annastraße in Augsburg eröffnet. Vor der Türe warten zu dieser Zeit schon rund 100 Menschen in einer langen Schlange. Sie wollten zu den Ersten gehören, die die außergewöhnlichen Zimtschnecken probieren. Die Eröffnung ist ein Event, mit einem DJ, Clubmusik und Sektempfang.

