Bürger fordern mehr Baum-Nachpflanzungen in der Innenstadt

Wegen der Nachpflanzung von Bäumen in der Augsburger Innenstadt hat es im jüngsten Umweltausschuss eine hitzige Diskussion gegeben. Hintergrund war der Antrag einer Bürgerversammlung, der die rasche Nachpflanzung an Standorten, an denen zuvor Bäume gefällt werden mussten, vorsieht. Stadtrat Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand) forderte, dass es mehr Anstrengungen der Stadt bei Nachpflanzungen geben müsste. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) verwehrte sich gegen die Kritik und verwies auf jüngste Nachpflanzungen im Spickel.

