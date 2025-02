Grünen Passat angefahren: Fahrer flüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag einen grünen VW Passat in der Langenmantelstraße angefahren. Ohne sich darum zu kümmern, ist er weitergefahren. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in der Innenstadt zwischen 16 und 20 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.