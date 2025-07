Junge Frau belästigt: Es ist der sechste Fall in kurzer Zeit

Die Fälle häufen sich: Zum sechsten Mal innerhalb weniger Wochen wurde am Mittwoch eine junge Frau von einem Unbekannten belästigt und unsittlich berührt. Die Masche ist immer dieselbe.

In diesem Fall war die 26-Jährige gegen 21.20 Uhr in der Berliner Allee auf Höhe der Hausnummer 10 unterwegs. Laut Polizei lief sie zu Fuß in Richtung Amagasaki-Allee, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann näherte, sie am Po berührte und anschließend mit dem Fahrrad davonfuhr. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, 180 cm, zwischen 20 und 30 Jahre, helle Hautfarbe, große Hände. Er trug eine dunkle Cap, ein dunkles Oberteil mit dunklem Muster, eine knielange, hellere Hose und war mit einem Mountainbike unterwegs.

Unbekannter Grapscher: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit weiteren Fällen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen. (nip)