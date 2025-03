Ladendieb beleidigt und schlägt Einsatzkräfte

Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch beim Klauen von Lebensmittel in einem Supermarkt in der Innenstadt erwischt worden. Dass er mit dem EInsatz der Polizei nicht einverstanden war, machte er mehr als deutlich.

Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche gegen 17 Uhr von einem Mitarbeiter eines Supermarkts am Königsplatz dabei beobachtet worden, wie er unbezahlte Ware aus dem Geschäft bringen wollte. Der Mitarbeiter hielt den 16-Jährigen deshalb auf und rief die Polizei. Dies gefiel dem jungen Mann aber offenbar gar nicht. Er verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv, beleidigte sie und leistete Widerstand. Da sich der 16-Jährige nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten den Mann auf die Polizeidienststelle. Auf dem Weg dorthin schlug, bedrohte und beleidigte der 16-Jährige die Einsatzkräfte erneut. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Ladendiebstahls und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)